IBIT, 28 Nisan’da pozitif sermaye girişi kaydeden tek Bitcoin ETF’i oldu. Öyle ki BlackRock’ın Bitcoin ETF’i IBIT, yaklaşık 1 milyar dolarlık girişle tüm zamanların en iyi ikinci gününü kaydetti.

ABD’de spot Bitcoin ETF’lerine olan talep ve ilgi yeniden tam artmaya başladı. Spot Bitcoin ETF’leri, art arda 7 gün boyunca net giriş kaydederek dikkat çekici bir ivme yakaladı.

Farside Investors verilerine göre, BlackRock’un IBIT ETF’i dün tam 970,9 milyon dolarlık net giriş yaşadı. Böylelikle IBIT, 7 Kasım’daki ABD seçimleri sonrasında kaydedilen 1,1 milyar dolarlık girişin ardından tüm zamanların en iyi ikinci gününü yaşadı.

Diğer yandan, piyasadaki birçok Bitcoin ETF’i dün negatif bölgede kaldı:

Bunlar arasında en büyük çıkış ARKB tarafında yaşandı. ARKB’den 226,3 milyon dolarlık sermaye çıkışı gerçekleşti.

Ancak günün genelinde toplam net giriş 591,2 milyon dolar oldu. Bunun tamamı BlackRock’un IBIT ürününden kaynaklandı.

Bu güçlü performans sayesinde IBIT’in yönetilen varlık büyüklüğü (AUM) 42 milyar doları geçti. Fon, Ocak 2024’teki lansmanından bu yana günlük ortalama 130,2 milyon dolarlık giriş kaydediyor.

ETF’lerdeki bu yükseliş serisi, Trump’ın neredeyse tüm ülkelere başlattığı ancak daha sonra sadece Çin’le sınırlı kalan ticaret savaşı sürecinin ardından 17 Nisan’da başladı. Bu tarihten itibaren 7 gün üst üste giriş gerçekleşti ve toplamda 3,7 milyar doların üzerinde sermaye ETF’lere aktı.

Bloomberg ETF uzmanı Eric Balchunas, IBIT’e olan yoğun girişleri şu sözlerle yorumladı:

Damn. ETFs are in two steps fwd mode after taking one step back, which is the pattern we predicted from the get-go. https://t.co/bNRorN3qMf

— Eric Balchunas (@EricBalchunas) April 29, 2025