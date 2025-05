BlackRock, kripto para ETF’lerin benimsenmesini hızlandırmak için SEC ile bir araya geldi. Görüşmede staking ve tokenizasyon konuları da konuşuldu.

9 Mayıs’ta, dev varlık yönetim şirketi BlackRock, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) Kripto Görev Gücü ile önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Görüşmenin ana başlıkları arasında: Staking’in ETF ürünlerine entegre edilmesi, geleneksel menkul kıymetlerin tokenizasyonu ve kripto tabanlı ETP’ler (borsada işlem gören ürünler) için düzenleyici çerçeveler yer aldı.

Jay Jacobs, head of BlackRock's ETF department, said that currently Bitcoin and Ethereum ETFs only reach a few people, and the company will focus on expanding the coverage of these two types of ETFs rather than launching new altcoin ETFs. It is currently expected that the United…

