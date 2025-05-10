BlackRock, kripto para ETF’lerin benimsenmesini hızlandırmak için SEC ile bir araya geldi. Görüşmede staking ve tokenizasyon konuları da konuşuldu.

BlackRock ve SEC Kripto Paralar için Masaya Oturdu

9 Mayıs’ta, dev varlık yönetim şirketi BlackRock, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) Kripto Görev Gücü ile önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Görüşmenin ana başlıkları arasında: Staking’in ETF ürünlerine entegre edilmesi, geleneksel menkul kıymetlerin tokenizasyonu ve kripto tabanlı ETP’ler (borsada işlem gören ürünler) için düzenleyici çerçeveler yer aldı.

Jay Jacobs, head of BlackRock's ETF department, said that currently Bitcoin and Ethereum ETFs only reach a few people, and the company will focus on expanding the coverage of these two types of ETFs rather than launching new altcoin ETFs. It is currently expected that the United… — Wu Blockchain (@WuBlockchain) December 13, 2024

Bu görüşmeler, finans kurumları ile düzenleyici otoriteler arasında kriptoya dair ortak bir anlayış oluşmaya başladığını ve kurumsal katılımın artabileceğini gösteriyor.

Neler Konuşuldu?

SEC tarafından yayımlanan resmi tutanaklara göre, BlackRock toplantıda şu ürünlerle ilgili güncellemeler sundu:

iShares Bitcoin Trust (IBIT)

iShares Ethereum Trust (ETHA)

BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL)

Toplantıda görüşülen bir diğer önemli başlık ise staking’in düzenleyici çerçevede nasıl değerlendirileceğiydi. Ayrıca menkul kıymetlerin tokenizasyonu konusu derinlemesine ele alındı. Görüşmede şu konular da tartışıldı: Kripto para ETF’lerinin onay kriterleri, geçici bir düzenleyici çerçevenin oluşturulması ve listeleme standartları, likidite gereklilikleri ve limitler.

XRP ETF Gelecek mi?

BlackRock’un XRP ETF başlatma olasılığı şimdilik yalnızca bir spekülasyon konusu. 2024 sonlarında, şirketin ETF bölüm başkanı Jay Jacobs, önceliklerinin Bitcoin ve Ethereum olduğunu ve şimdilik altcoin ETF’lerine yönelmeyeceklerini belirtmişti.

Yine de piyasa gözlemcileri iyimser. Özellikle Ripple’ın SEC ile olan hukuki mücadelesi tamamen sonuçlandığında, BlackRock’un XRP ETF için başvuruda bulunabileceği belirtiliyor. Bu görüşü savunanlardan biri de The ETF Store başkanı Nate Geraci. Ona göre, düzenleyici belirsizlikler sona erdiğinde XRP ETF başvurusu yapılması oldukça muhtemel.

Polymarket: XRP ETF’leri 2025 Sonuna Kadar %78 Olasılıkla Gelebilir

Bu arada, varlık yönetim devi Franklin Templeton’un XRP ETF başvurusu henüz SEC tarafından onaylanmadı ve karar ertelendi. Şirketin yönetimi altındaki varlıkların toplam değeri 1,5 trilyon dolar.

Tüm bunlara rağmen piyasa iyimserliğini koruyor. Polymarket verilerine göre, 2025 sonuna kadar spot XRP ETF onayı gelme olasılığı %78. Bu oran son 24 saatte %77 ile %79 arasında sabit kaldı ve yatırımcı güveninin güçlü olduğunu gösteriyor.