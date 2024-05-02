Spot Bitcoin ETF’lerinde 1 Mayıs’ta bugüne kadar günlük bazda yaşanan en büyük çıkış gerçekleşti. Spot Bitcoin ETF’lerinden 1 Mayıs’ta 563,7 milyon dolarlık sermaye çıkışı yaşandı.

ABD’deki spot Bitcoin ETF’lerine son altı günde art arda sermaye çıkışı gerçekleşti. En dikkat çekici gelişme ise BlackRock’ın spot Bitcoin ETF’i IBIT’te piyasaya sürülmesinden bu yana ilk kez sermaye çıkışı gerçekleşti.

Bu gelişme, Bitcoin’in haftalık bazda yaklaşık %11 oranında değer kaybettiği bir dönemde geldi.

Spot Bitcoin ETF’lerinde Rekor Çıkışlar ve Piyasanın Çöküşü

Farside Investors’ın verileri, 1 Mayıs’ta BlackRock’ın spot Bitcoin ETF’inde (IBIT) ilk kez sermaye çıkışının yaşandığını gösteriyor. IBIT’te, 1 Mayıs’ta 36,9 milyon dolarlık çıkış yaşandı. Diğer dokuz spot Bitcoin ETF’inde ise toplamda 526,8 milyon dolarlık çıkış gerçekleşti.

1 Mayıs’ta en büyük çıkış, 191,1 milyon dolarla Fidelity’nin spot Bitcoin ETF’i FBTC’de gözlendi. Onu 167,4 milyon dolarlık çıkışla Grayscale’ın spot Bitcoin ETF’i GBTC takip ediyor. ARK 21Shares ve Franklin’in ETF’lerinde ise sırasıyla 98,1 milyon dolar ve 13,4 milyon dolarlık çıkışlar yaşandı.

CoinGecko verilerine göre Bitcoin son bir haftalık süreçte %10 oranında değer kaybetti. Sonuç olarak kripto para piyasası son düşüşlerin ardından yedi aylık yükseliş serisini bozmaya hazırlanıyor. Kripto para piyasası bu süreçte 2022 yılının Kasım ayındaki FTX çöküşünden bu yana en büyük aylık düşüşünü kaydetti.

Bitcoin Nisan ayı sonunda yaklaşık %16’lık düşüş yaşarken Ethereum ise %18 oranında değer kaybetti. SOL, Dogecoin (DOGE) ve Avalanche (AVAX) gib popüler altcoin’ler ise Nisan ayında %35 ile %40 arasında değer değer kayıpları yaşadı.

Bu süreçte kripto para piyasasının toplam değeri ise yaklaşık %18 oranında azaldı.

Spot Bitcoin ETF’lerinde Son Durum Ne?

Spot Bitcoin ETF’lerindeki kötü gidişata rağmen Bloomberg’ün kıdemli ETF analisti James Seyffart, ETF’lerin sorunsuz bir şekilde çalışmaya devam ettiğini söyledi.

TF Store başkanı Nate Geraci de bu konuda aynı fikirde. Geraci ETF’lerde bu tür dalgalanmaların son derece normal olduğunu söyledi.

Spot Bitcoin ETF’lerindeki son çıkışları, altın ETF’leri gibi geleneksel varlıklarla karşılaştıran Geraci, yaşanan önemli sermaye çıkışlarına rağmen altın fiyatının yıl başından bu yana %16 oranında arttığına dikkat çekti. Bu yılın şimdiye kadarki bölümünde iShares Gold ETF ve SPDR Gold ETF’lerde sırasıyla 1 milyar dolar ve 3 milyar dolarlık çıkışlar yaşandı.