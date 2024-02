BlackRock’ın spot Bitcoin ETF’i, dünyanın dört bir yanındaki 10.000 ETF arasında %0,02 ile ilk sırada yer alıyor.

Bloomberg Inteligence verilerine göre BlackRock’ın spot Bitcoin ETF’i iShares Bitcoin Trust (IBIT), 2024 yılında varlık girişi açısından ilk beş ETF arasında yer alıyor.

iShares Bitcoin Trust (IBIT) 2,19 milyon dolarlık girişin ardından çok sayıda köklü fonu geride bıraktı. Şu anda iShares Bitcoin Trust’ın (IBIT) önünde yalnızca S&P 500 ve Vanguard Total Stock Market ETF yer alıyor.

Bloomberg’ün Kıdemli ETF analisti Eric Balchunas, SEC’ten onay beklediği için geç piyasaya sürülen iShares Bitcoin Trust’ın (IBIT), ABD’de işlem gören 3.109 ETF arasında ilk %0,16’lık dilimde yer aldığını bildirdi.

Eric Balchunas, iShares Bitcoin Trust’ın (IBIT) tüm dünyada işlem gören 10.000 ETF arasında ise %0,02’lik dilimde yer aldığını belirtti.

Got our first holder reported for $IBIT, it's a Canadian asset manager called Redwood, looks like it sold the local Purpose Bitcoin ETF which is >1% fee and bought the US-based $IBIT which is free till first $5b and 25bps thereafter. Great cost migration hitting crypto funds. pic.twitter.com/d0OC5vHkWn

— Eric Balchunas (@EricBalchunas) February 6, 2024