BlackRock’ın spot Bitcoin ETF’i, dünyanın dört bir yanındaki 10.000 ETF arasında %0,02 ile ilk sırada yer alıyor.

Bloomberg Inteligence verilerine göre BlackRock’ın spot Bitcoin ETF’i iShares Bitcoin Trust (IBIT), 2024 yılında varlık girişi açısından ilk beş ETF arasında yer alıyor.

iShares Bitcoin Trust (IBIT) 2,19 milyon dolarlık girişin ardından çok sayıda köklü fonu geride bıraktı. Şu anda iShares Bitcoin Trust’ın (IBIT) önünde yalnızca S&P 500 ve Vanguard Total Stock Market ETF yer alıyor.

BlackRock’ın Bitcoin ETF’i Göz Kamaştırıyor

Bloomberg’ün Kıdemli ETF analisti Eric Balchunas, SEC’ten onay beklediği için geç piyasaya sürülen iShares Bitcoin Trust’ın (IBIT), ABD’de işlem gören 3.109 ETF arasında ilk %0,16’lık dilimde yer aldığını bildirdi.

Eric Balchunas, iShares Bitcoin Trust’ın (IBIT) tüm dünyada işlem gören 10.000 ETF arasında ise %0,02’lik dilimde yer aldığını belirtti.

Got our first holder reported for $IBIT, it's a Canadian asset manager called Redwood, looks like it sold the local Purpose Bitcoin ETF which is >1% fee and bought the US-based $IBIT which is free till first $5b and 25bps thereafter. Great cost migration hitting crypto funds. pic.twitter.com/d0OC5vHkWn — Eric Balchunas (@EricBalchunas) February 6, 2024

Öte yandan bir diğer varlık yönetim devi Fidelity’nin spot Bitcoin ETF’i ise 2,51 milyar dolarlık girişle ABD merkezli ETF’ler arasında sekizinci sırada yer alıyor.

Ocak ayı performansına göre BlackRock ve Fidelity’nin ETF’leri sırasıyla sekizinci ve onuncu sırada yer alarak yükseliş yaşadı.

ETF’ler arasında sermaye girişi sıralamasına göre bu yıl 13 milyar dolarlık girişle yönetimi altındaki toplam varlık 428 milyar dolara yükselen iShares Core S&P 500 ETF (IVV) ilk sırada yer alıyor. Bu fonun da BlackRock’a ait olması, dikkat çeken bir diğer etken. Onu 11,1 milyar dolarlık girişle ve yönetimi altındaki 398 milyar dolarlık fonla Vanguard 500 Index Fund ETF (VOO) takip ediyor.

Grayscale’ın ETF’inden BTC Çıkışları Yavaşlıyor

BitMEX Research ve Bloomberg ETF analisti James Seyffart, Grayscale’ın spot Bitcoin ETF’inden 6 Şubat’ta 73 milyon dolarlık BTC çıkışı gerçekleştiğini bildirdi. Böylelikle Grayscale’ın spot Bitcoin ETF’i GBT’den art arda altı gün boyunca çıkış gerçekleşti.

Diğer spot Bitcoin ETF’lerine yönelik girişler, son bir haftalık süreçte Grayscale’ın GBTC’sinde gerçekleşen çıkışları aştı. Veriler, GBTC’deki çıkışların 22 Ocak’taki en yüksek seviyesinden bu yana %88 oranında azaldığına işaret ediyor. 22 Ocak’ta GBTC’den 649 milyon dolarlık devasa çıkış gerçekleşmişti.

Spot Bitcoin ETF’lerinin ABD’de işlem görmeye başladığı 11 Ocak tarihini takip eden bir haftalık süreçte bu ürünlere 1,06 milyar dolarlık net giriş yaşandı. Grayscale’ın spot Bitcoin ETF’i GBTC hariç tutulduğunda 4 milyar dolar değerindeki 100.000’i aşkın BTC ile ETF’ler piyasaya harika bir başlangıç yaptı.