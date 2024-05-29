BlackRock’un BTC varlıkları 28 Mayıs’ta 288.671’e yükseldi. Böylelikle BlackRock, Grayscale’i geride bırakarak en büyük spot Bitcoin ETF ihraççısı oldu.

BlackRock’un spot Bitcoin ETF’si IBIT, 11 Ocak 2024 tarihinde piyasaya sürüldü. Geride bıraktığımız 96 işlem gününde IBIT, GBTC ile arasındaki büyük farkı kapatarak yönetimi altındaki varlıkları (AUM) 19,79 milyar dolara çıkardı. Bu 96 günlük süreçte GBTC’nin AUM’u ise yaklaşık 18 milyar dolar azalarak 19.75 milyar dolar seviyesine geriledi.

SEC, 10 Ocak’ta spot Bitcoin ETF’lerini onayladı. 11 Ocak’ta SEC tarafından onaylanan dokuz yeni BTC ETF’si piyasaya sürüldü. Grayscale’ın GBTC fonu da bu süreçte ETF’ye dönüştürüldü.

Bu gelişme, tüm kripto para sektörü için önemli bir dönüm noktası oldu. Bitcoin’in erişilebilirliği ve sonuç olarak benimsenmesi arttı. Sonuç olarak BTC fiyatı 14 Mart tarihinde 73.740 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini belirledi.

SoSoValue verilerine göre 28 Mayıs Pazartesi günü spot Bitcoin ETF’lerine 43,4 milyon dolar değerinde 632 BTC’lik net giriş gerçekleşti. Böylelikle spot Bitcoin ETF’leri, art arda 11 gün pozitif sermaye girişi yaşadı.

BlackRock, 102 milyon dolar ile fonlara liderlik ederken, Fidelity 34 milyon dolar ve Ark Invest & 21 Shares’in ARKB’si 4 milyon dolarlık giriş yaşadı.

Bitwise’ın BITB’si ve Invesco & Galaxy Digital’in BTCO’su da 28 Mayıs’ta yaklaşık 3 milyon dolarlık sermaye girişi yaşadı. Valkyrie Digital Assets’in BRRR’si sadece 1 milyon dolarlık girişle yetinirken, VanEck’in HODL’u ve Franklyn Templeton’un EZBC’si ise 28 Mayıs’ta sermaye girişi kaydedemedi.

28 Mayıs’ta Grayscale’ın GBTC’sinde 105 milyon dolarlık net çıkış yaşandı. Böylelikle GBTC, yönetimi altındaki toplam varlıklar açısından ikinci sıraya geriledi ve BlackRock’ın IBIT’i ilk sıraya yerleşti.