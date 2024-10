Bitcoin fiyatındaki, yükseliş trendi devam ederken BlackRock’ın spot Bitcoin ETF’i iShares Bitcoin Trust (IBIT) 29 Ekim’de 642,9 milyon dolarlık giriş kaydetti. IBIT böylelikle son 6 ayın en yüksek günlük işlem hacmine ulaştı.

Farside Investor verilerine göre 29 Ekim’deki 642,9 milyon dolarlık giriş, 12 Mart 2024 tarihinden bu yana gerçekleşen en yüksek günlük işlem hacmine denk geliyor. Bu süreçte tüm Bitcoin ETF’lerinde ise toplamda 870,1 milyon dolarlık sermaye girişi kaydedildi.

Bloomberg ETF analisti Eric Balchunas, BlackRock’ın Bitcoin ETF’inin 3,3 milyar dolarla son 6 ayın en yüksek işlem hacmine ulaştığını belirtti. Bu tür işlem hacmi artışlarının genellikle düşüşler sırasında gerçekleştiğine dikkat çeken Balchunas, Bitcoin fiyatındaki yükseliş trendiyle birlikte ETF’lere yönelik sermaye girişlerinin devam edebileceğini öngördü.

$IBIT traded $3.3b today, biggest number in 6mo, which is a bit odd bc btc was up 4% (typically ETF volume spikes in a downturn/crisis). Occasionally tho volume can spike if there a FOMO-ing frenzy (a la $ARKK in 2020). Given the surge in price past few days, my guess is this is… pic.twitter.com/z44ZfggHVm

BlackRock’un Ocak ayında piyasaya sürdüğü IBIT’in toplam net girişi 25 milyar dolara ulaşmak üzere. ETF Store Başkanı Nate Geraci, IBIT’in son beş yılda piyasaya sürülen yaklaşık 2.100 ETF arasında toplam net girişler konusunda dördüncü sırada yer aldığını söyledi. Geraci, IBIT’in bunu 10 ay gibi kısa bir sürede başardığını vurguladı.

Eric Balchunas, yalnızca BlackRock’ın Bitcoin ETF’inde değil, diğer büyük Bitcoin ETF’lerinde de son iki günde kayda değer işlem hacmi artışı yaşandığını belirtti. Balchunas bu durum kaçırma korkusundan (FOMO) kaynaklanıyorsa Bitcoin ETF’lerine yönelik girişlerin önümüzdeki günlerde daha fazla artabileceğini öngördü.

29 Ekim’de BlackRock’ın ardından en büyük girişi 133,9 milyon dolarla Fidelity Bitcoin ETF’i (FBTC) kaydetti. Bitwise BITB fonu ise 52,5 milyon dolarlık giriş yaşadı. Ark 21Shares ve VanEck gibi diğer ETF’lerde daha küçük ölçekli girişler olurken, Grayscale’in GBTC fonunda 17,3 milyon dolar çıkış, düşük ücretli mini Bitcoin Trust’ında ise 29,2 milyon dolar giriş yaşandı.

All of the suits who aped the ETF are now in profit and can start shilling IBIT to their other suit friends who just watched gold go on an insane move into price discovery pic.twitter.com/4Du39UM6Sp

— Will (@WClementeIII) October 30, 2024