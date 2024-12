BlackRock’ın Bitcoin ETF’i iShares Bitcoin Trust’ın (IBIT) yönetimi altındaki varlıklar (AUM), yalnızca 228 günde 50 milyar dolarlık toplam değere ulaşarak rekor kırdı.

11 Ocak’ta piyasaya sürülen BlackRock’ın Bitcoin ETF’i IBIT, 50 milyar dolarlık AUM’a en hızlı ulaşan ETF oldu. En son verilere göre IBIT’in yönetimi altındaki varlıkların değeri 50,60 milyar dolara ulaştı.

Yönetim altındaki varlıklar (AUM) fonun yönettiği Bitcoin varlıklarının toplam değerini temsil ediyor. Bloomberg’ün kıdemli ETF analisti Eric Balchunas, IBIT’in bu başarıya yalnızca 228 günde ulaştığını ve bu rekorun bir önceki sahibinin BlackRock’ın iShares Core MSCI EAFE ETF’si (IEFA) olduğunu söyledi. IEFA ETF’i 50 milyar dolarlık AUM’a 1.329 günde ulaşmıştı. BlackRock’ın Bitcoin ETF’i bu rekoru 5 kat daha hızlı bir şekilde 228 günde kırdı.

$IBIT is now over $50b. It took it 228 days to reach this milestone, the next fastest ETF to reach 50b was $IEFA in 1,329 days. So over 5x faster than any ETF ever launched. Ridiculous. h/t @JackiWang17 for the data https://t.co/K9vRfAir8U

— Eric Balchunas (@EricBalchunas) December 5, 2024