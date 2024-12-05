BlackRock’ın Bitcoin ETF’i iShares Bitcoin Trust’ın (IBIT) yönetimi altındaki varlıklar (AUM), yalnızca 228 günde 50 milyar dolarlık toplam değere ulaşarak rekor kırdı.

11 Ocak’ta piyasaya sürülen BlackRock’ın Bitcoin ETF’i IBIT, 50 milyar dolarlık AUM’a en hızlı ulaşan ETF oldu. En son verilere göre IBIT’in yönetimi altındaki varlıkların değeri 50,60 milyar dolara ulaştı.

Yönetim altındaki varlıklar (AUM) fonun yönettiği Bitcoin varlıklarının toplam değerini temsil ediyor. Bloomberg’ün kıdemli ETF analisti Eric Balchunas, IBIT’in bu başarıya yalnızca 228 günde ulaştığını ve bu rekorun bir önceki sahibinin BlackRock’ın iShares Core MSCI EAFE ETF’si (IEFA) olduğunu söyledi. IEFA ETF’i 50 milyar dolarlık AUM’a 1.329 günde ulaşmıştı. BlackRock’ın Bitcoin ETF’i bu rekoru 5 kat daha hızlı bir şekilde 228 günde kırdı.

$IBIT is now over $50b. It took it 228 days to reach this milestone, the next fastest ETF to reach 50b was $IEFA in 1,329 days. So over 5x faster than any ETF ever launched. Ridiculous. h/t @JackiWang17 for the data https://t.co/K9vRfAir8U — Eric Balchunas (@EricBalchunas) December 5, 2024

ABD’de spot Bitcoin ETF’leri 11 Ocak 2024 tarihinde piyasaya sürüldü. BlackRock’ın Bitcoin ETF’i IBIT, lansmanı takip eden 5 ay içersinde Grayscale Bitcoin Trust’ı (GBTC) AUM bakımından geride bırakarak en büyük spot Bitcoin ETF’i oldu.

En büyük sermaye girişleri konusunda zirvede yer alan IBIT, 4 Aralık’ta rakiplerini geride bırakarak 571,71 milyon dolarlık giriş kaydetti. Böylelikle IBIT, toplam net giriş miktarını 33,34 milyar dolara çıkardı.

BlackRock’ın Bitcoin ETF’i IBIT’in bu hızlı büyümesi, Bitcoin’e yönelik artan güveni yansıtıyor. Spot Bitcoin ETF’lerinin onaylanması, kurumsal yatırımcıların Bitcoin’e yönelik ilgisini önemli ölçüde arttırdı. 5 Aralık 2024 tarihi itibariyle ABD’deki spot Bitcoin ETF’lerinin toplam değeri 108,23 milyar dolara ulaştı. Bu da Bitcoin’in toplam piyasa değerinin %5,54’üne denk geliyor.

Spot Bitcoin ETF’lerine yönelik ilgi artışı, BTC fiyatındaki yükseliş trendiyle korelasyon içerisinde gerçekleşti. Lider kripto para birimi Bitcoin 5 Aralık Perşembe günü %7,5 oranında değer kazanarak 103.679 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini belirledi.

IBIT’in bu başarısı, Bitcoin’in finans dünyasındaki rolünün güçlendiğini ve kurumsal yatırımcıların ilgisinin giderek arttığını gösteriyor. Bu gelişmeler, kripto para birimlerinin daha geniş kitleler tarafından benimsenmesi açısından kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.