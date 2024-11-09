Bu yılın Ocak ayında onaylanan ve işlem görmeye başlayan spot Bitcoin ETF’leri, hızla büyümeye devam ediyor. Bu büyümede BlackRock’ın spot Bitcoin ETF’i IBIT başı çekiyor.

Cuma günü, IBIT’in toplam değeri 33 milyar dolara çıktı. Bu süreçte Bitcoin fiyatı da 77.000 doların üzerine yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesi rekorunu kaydetti. Böylelikle BlackRock’ın Bitcoin ETF’i IBIT, şirketin 20 yıldır işlem gören altın ETF’ini geçti. ETFStore Başkanı Nate Geraci konuyla ilgili olarak şunları kaydetti:

“Bu sadece 10 ayda oldu. İnanılmaz.”

Bitcoin Altını Geçiyor mu?

Altın da 2024’te güçlü bir performans gösterdi. Altın fiyatı bu yılın başlarında 2.000 dolar seviyesinde işlem görürken geride bıraktığımız ay 2.800 dolara yükseldi. Bu süreçte Bitcoin fiyatı ise 43.000 dolardan 77.000 dolara çıkarak %80’lik bir artış kaydetti.

Bitcoin’in piyasa değeri de hızla büyüyerek Facebook’un çatı şirketi Meta Platforms’u geçti ve dünyada en büyük varlıklar arasında dokuzuncu sıraya yerleşti. Bitcoin’in piyasa değeri şu anda gümüşün piyasa değerine yaklaşıyor. Ancak altın hâlâ 18 trilyon dolarlık değeriyle zirvede bulunuyor.

VanEck’ten 300 Bin Dolarlık Bitcoin Hedefi

VanEck CEO’su Jan Van Eck, Bitcoin’in değerinin altının piyasa değerinin yarısına ulaşabileceğini ve bu durumda Bitcoin fiyatının 300 bin dolara çıkabileceğini belirtti. Van Eck, kripto paralara yönelik kurumsal ilginin artması ve Trump’ın başkanlığı ile ABD’de kripto para sektörüne olan desteğin güçlenmesinin bu senaryonu makul hale getirdiğini ifade etti.

Bu ivme, kripto varlıklarına yönelik yatırımcı ilgisini artırarak dijital varlıkların daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlayabilir.