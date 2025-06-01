Dünyanın en büyük varlık yöneticisi BlackRock, 31 gün süren spot Bitcoin ETF giriş serisini, ürünün Ocak 2024’te piyasaya sürülmesinden bu yana kaydedilen en büyük çıkış günüyle sona erdirdi.

30 Mayıs’ta, BlackRock’un iShares Bitcoin Trust (IBIT) fonundan 430,8 milyon dolarlık çıkış yaşandı. Bu rakam, daha önce 26 Şubat’ta görülen 418,1 milyon dolarlık çıkışı geride bırakarak IBIT tarihindeki en yüksek günlük çıkış olarak kayıtlara geçti.

ETF analisti Nate Geraci, 31 Mayıs’ta X platformunda yaptığı paylaşımda, “Son 30+ gün harika bir koşuydu” ifadelerini kullandı. Geraci ayrıca BlackRock’un ETF yoluyla şu anda yaklaşık 70 milyar dolarlık Bitcoin tuttuğuna dikkat çekerek “Bu durumun ne kadar inanılmaz olduğunu tarif edecek kelime bulamıyorum.” dedi.

ABD’de işlem gören toplam 11 spot Bitcoin ETF’i, 30 Mayıs itibarıyla art arda ikinci gün negatif net giriş bildirdi. Bu ETF’lerden toplamda 616,1 milyon dolarlık çıkış gerçekleşti.

Bir gün önce, 29 Mayıs’ta, bu ETF grubu 10 günlük net giriş serisini 346,8 milyon dolarlık çıkışla sona erdirmişti. Ancak o gün BlackRock hala giriş bildirmiş ve sektörde dikkat çekmişti.

Master Ventures’ın kurucusu Kyle Chasse konuya ilişkin “Diğer tüm ihraççılar kırmızıdaydı, BlackRock alıma devam etti… Gerçekten büyük beyin hareketi.” yorumunu yaptı. Chasse ayrıca, bu satışların “perakende yatırımcının paniği” olmadığını vurgulayarak, “Bu, arzın sessizce güçlü ellere geçmesi” dedi.

Öte yandan, Bitcoin fiyatı son 24 saatte %2,27 düşüşle 103.700 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Aylık bazda ise yaklaşık %9,14 oranında yükseliş kaydedildi.

Derive’ın kurucusu Nick Forster konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, son dönemde spot Bitcoin ETF’lerine ciddi miktarda sermaye girişi olduğunu, ancak bunun spot fiyatlara aynı ölçüde yansımadığını söyledi. Özellikle BlackRock’un IBIT fonuna Mayıs ayında 6,2 milyar doların üzerinde giriş olduğunu hatırlattı.

Yalnızca 23 Mayıs ile sona eren haftada, spot Bitcoin ETF’leri toplamda 2,75 milyar dolarlık giriş kaydetti. Bu tablo, fonlara olan ilginin yüksek seyrettiğini, ancak fiyat tarafında aynı ölçüde güçlü bir tepki oluşmadığını gösteriyor.