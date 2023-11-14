Kısa bir süre önce dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi BlackRock’ın XRP ETF başvurusunda bulunacağına dair haberler medyaya yansıdı.

Yönetimi altında yaklaşık 10 trilyon dolarlık varlık bulunan BlackRock’ın, iShares XRP Trust’ı Delaware’de kaydettirdiğine dair haberlerin ardından Ripple (XRP) fiyatı yükselişe geçti. Ripple (XRP) fiyatı bu haberin ardından 0,65 dolardan 0,73 dolara kadar yükseldi.

Ancak kısa bir süre önce medyaya yansıyan raporlar, BlackRock’ın bu tür bir başvuruda bulunmadığını gösteriyor.

BlackRock XRP ETF Başvurusunda Bulunmadı

Raporlar, BlackRock’ın kısa vadede XRP ETF başvurusunda bulunmayacağına işaret ediyor. Bu gelişmenin ardından XRP fiyatı düşüşe geçerek 0,64 dolar bandına geriledi.

Delaware eyaletinin resmi web sitesinde, 2619091 dosya numarası ve “iShares XRP Trust” adlı bir kayıt yer alıyor. Her ne kadar Delaware’da yapılan bu dosyalamada BlackRock’ın adresini kullanan bir BlackRock yöneticisinin adı altında görünüyor olsa da, aslında durum göründüğü gibi değil.

Bloomberg’ün kıdemli ETF analisti Eric Balchunas konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada BlackRock’ın aslında böyle bir başvuru yapmadığını ifade etti. Eric Balchunas, BlackRock’a ulaşarak söz konusu başvurunun şirkete ait olmadığını teyit etti. Balchunas, başvurunun bazı kişiler tarafından BlackRock’ın adını kullanarak kayıt ettirildiğini bildirdi.

Bu gelişme aynı zamanda BlackRock’ın kısa süre içerisinde XRP odaklı bir ETF başvurusunda bulunacağı anlamına gelebilir. Zira geride bıraktığımız hafta benzer bir gelişme yaşandı. BlackRock’ın geride bıraktığımız hafta Delaware’da spot Ethereum ETF’i için kayıt oluşturması, şirketin SEC’e bu tür bir ürün için başvuruda bulunacağına dair ipuçlarından biriydi. Sonuç olarak beklenen oldu. Bu kayıttan kısa bir süre sonra BlackRock, Nasdaq ortaklığında SEC’e spot Ethereum ETF başvurusunda bulundu.

Geçen hafta yaşanan bu gelişmenin ardından Ethereum (ETH) fiyatı 2.000 doların üzerine yükselmişti.

Spot Bitcoin ETF’leri Onaylanacak mı?

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) şu an için henüz herhangi bir spot Bitcoin ETF’ine onay vermedi. Ancak bazı uzmanlar, SEC’in bu hafta içerisinde bazı spot Bitcoin ETF başvurularını onaylayacağını düşünüyor.