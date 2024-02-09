BlackRock ve Fidelity’nin Bitcoin ETF’lerine yatırılan varlık değeri, piyasaya sürüldükleri 17 gün içinde 3 milyar doları aşarak diğer hiçbir ETF’nin yetişemediği bir performans gösterdiler.

BlackRock ve Fidelity’nin spot Bitcoin borsa yatırım fonları, işlem gördükleri ilk ay içinde, ABD’de geçtiğimiz 30 yıl içinde piyasaya sürülen ETF’lerin tümünden daha fazla varlık yatırım aldı.

BlackRock’ın ETF’si (IBIT), ayrıca yıl başından beri en çok yatırım alan beş borsa yatırım fonu arasından yer alıyor.

BlackRock ve Fidelity Bitcoin ETF’leri Rekor Kırdı

Bloomberg Intelligence verileri, BlackRock IBIT ve Fidelity FBTC’nin piyasaya sürüldükleri 17 gün içinde 3 milyar dolardan fazla varlık değerine ulaşarak, bu konuda önceden listelenen 5.500 kadar ETF’nin tümünü geride bıraktılarını gösteriyor.

Bloomberg ETF analisti Eric Balchunas, 8 Şubat tarihli X gönderisinde IBIT ve FBTC’nin “kendi liginde yarıştıklarını” söyledi.

Here's a look at the Top 25 ETFs by assets after 1 month on the market (out of 5,535 total launches in 30yrs). $IBIT and $FBTC in league of own w/ over $3b each and they still have two days to go. $ARKB and $BITB also made list. pic.twitter.com/Yyi1nxukUk — Eric Balchunas (@EricBalchunas) February 8, 2024

İşleme açıldığı ay en yüksek yönetilen varlık (AUM) değerine ulaşma konusunda önceki rekor, BlackRock’ın iShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF’sine aitti. 8 Haziran 2023’te piyasaya sürülen ETF, bir ayda 2,2 milyar dolar varlık değerine erişmişti.

Balchunas’a göre BlackRock ve Fidelity ETF’leri, kıyaslanan diğer çoğu ürün “Kendi Varlıklarını Getir (BYOA)” türünden ETF’ler olduğundan, yani ETF’lerin AUM değerinden tek bir yatırımcı sorumlu olduğundan dolayı, çok daha kayda değer bir performans gösterdiler.

BlackRock ve Fidelity ETF’leri, piyasaya sürüldükleri ilk günden beri her gün yatırım aldı, ki Balchunas bunu daha önce hiç görülmediğine dikkat çekiyor.

Ayrıca Balchunas, verilere borsa yatırım fonuna dönüştürülen Grayscale GBTC ve 100’e yakın yatırım fonunun dahil edilmediğini ekledi.

Bloomberg ETF analisti, aynı gün piyasaya sürülen on spot Bitcoin ETF’si arasında sıkı bir rekabet olduğunu dile getirdi. ARK 21Shares’in spot Bitcoin ETF’si (ARKB) yönetilen varlık değeri bakımından 20’inci sırada Bitwise (BITB) ETF ise 22’inci sırada yer alıyor.

IBIT ve FBTC, GBTC’yi Çoktan Solladı

IBIT ve FBTC, JPMorgan’a göre yönetilen varlık değeri bakımından en büyük fon olan Grayscale Bitcoin Trust’a (GBTC) karşı şimdiden avantaj elde ettiler.

Bir pazar genişliği göstergesi olan Hui-Heubel oranı, BlackRock ve Fidelity ETF’leri için GBTC’den yaklaşık dört kat daha düşük ölçülüyor. JPMorgan’a göre bu durum, BlackRock ve Fidelity ETF’lerinin pazar genişliğinin çok daha büyük olduğunu gösteriyor.

Buna ek olarak, BlackRock ve Fidelity ETF’lerinin kapanış fiyatlarının net varlık değerinden sapması da SPDR Gold Shares ETF’ye yaklaştı. Yani söz konusu ETF’lerin likiditesinde ciddi iyileşmeler yaşandı. Diğer yandan, GBTC’nin çok daha yüksek olan sapması, likiditenin IBIT ve FBTC’ye kıyasla çok daha düşük olduğunu ortaya koyuyor.