BlackRock ve Fidelity’nin Bitcoin ETF’lerine yatırılan varlık değeri, piyasaya sürüldükleri 17 gün içinde 3 milyar doları aşarak diğer hiçbir ETF’nin yetişemediği bir performans gösterdiler.

BlackRock ve Fidelity’nin spot Bitcoin borsa yatırım fonları, işlem gördükleri ilk ay içinde, ABD’de geçtiğimiz 30 yıl içinde piyasaya sürülen ETF’lerin tümünden daha fazla varlık yatırım aldı.

BlackRock’ın ETF’si (IBIT), ayrıca yıl başından beri en çok yatırım alan beş borsa yatırım fonu arasından yer alıyor.

Bloomberg Intelligence verileri, BlackRock IBIT ve Fidelity FBTC’nin piyasaya sürüldükleri 17 gün içinde 3 milyar dolardan fazla varlık değerine ulaşarak, bu konuda önceden listelenen 5.500 kadar ETF’nin tümünü geride bıraktılarını gösteriyor.

Bloomberg ETF analisti Eric Balchunas, 8 Şubat tarihli X gönderisinde IBIT ve FBTC’nin “kendi liginde yarıştıklarını” söyledi.

