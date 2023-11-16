Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi BlackRock, kısa bir süre önce spot Ethereum ETF ürününü başlatmak için SEC’e resmi başvuruda bulundu.

Bu gelişme, BlackRock’ın birkaç hafta önce Delaware’de “iShares Ethereum Trust” adlı Ethereum ETF ürünü için kayıt oluşturmasının ardından geldi. BlackRock, 16 Kasım 2023’te spot Bitcoin ETF ürünü için ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) resmi başvuruda bulundu.

Böylelikle BlackRock hem Bitcoin hem de Ethereum tabanlı ETF ürünleri başlatmak için SEC’e başvuruda bulunmuş oldu. Hatırlanacağı üzere BlackRock, 16 Haziran 2023 tarihinde spot Bitcoin ETF ürününü başlatmak için SEC’e başvuru yapmıştı.

CryptoPotato olarak geride bıraktığımız hafta BlackRock’ın Delaware’de “iShares Ethereum Trust” adlı bir tescil gerçekleştirdiğini ve bu gelişmenin BlackRock’ın Ethereum’un performansını izleyen bir ETF başlatma niyetinde olduğunu bildirmiştik.

BlackRock tıpkı spot Bitcoin ETF başvurusunda olduğu gibi spot Ethereum ETF başvurusunda da Coinbase’e Saklama Sorumlusu ortağı olarak yer verdi. Kısa bir süre önce BlackRock’ın SEC’e yaptığı resmi S-1 başvurusunda fonun aktif olarak ETF stake edip etmeyeceğinden ve elde edilen getiriyle hissedarlara temettü dağıtılıp dağıtılmayacağından bahsedilmiyor.

Geride bıraktığımız günlerde BlackRock’ın Delaware’deki tescil hamlesinin ardından ETH fiyatı yükselişe geçmiş ve yaklaşık 200 dolar değer kazanmıştı. SEC’e yapılan S-1 başvurusu da ETH fiyatı üzerinde benzer bir etki yarattı.

Günler önce BlackRock’ın Bitcoin ve Ethereum’un yanı sıra XRP fiyatını takip edecek bir spot XRP ETF’i başlatacağına dair söylentiler medyaya yansıdı. Bu söylentilere Delaware’de yapılan sahte bir tescil neden oldu. Ancak BlackRock kısa bir süre içerisinde bu söylentileri ele alarak yayınladı.