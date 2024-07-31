Yönetimi altındaki 9,1 trilyon dolarla dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi olan BlackRock, Solana ETF’i başlatıp başlatmayacaklarına dair açıklamalarda bulundu.

BlackRock’ın CIO’su Samara Cohen, şu anda Solana (SOL) için bir ETF (Borsa Yatırım Fonu) başlatmayı düşünmediklerini açıkladı. Bu karar, şirketin bu yıl Bitcoin ve Ethereum spot ETF’lerinde elde ettiği büyük başarının ardından geldi.

Solana İçin ETF Henüz Uzakta

BlackRock’ın CIO’su Samara Cohen, Bloomberg’e verdiği röportajda, Solana ETF’si için planlarının olmadığını belirtti. Cohen, “Yatırım yapılabilirlik kriterine göre değerlendiriyoruz; ETF başlatmak için hangi kriterleri karşılıyor, hangi seviyeye ulaşıyor, bunlara bakıyoruz” dedi. Cohen, Bitcoin ve Ethereum’un bu kriterleri karşıladığını, ancak diğer altcoin’lerin henüz bu seviyede olmadığını vurguladı.

Bitcoin ve Ethereum’un Başarısı

Şu ana kadar hem Bitcoin hem de Ethereum spot ETF’leri büyük başarılar elde etti. BlackRock’un iShares Bitcoin Trust (IBIT) ETF’si Ocak ayından bu yana neredeyse 20 milyar dolarlık sermaye girişi kaydetti. Böylelikle BlackRock’ın Bitcoin ETF’i, ABD tarihindeki en iyi ETF açılış performanslarından birini sergiledi. Benzer şekilde, BlackRock’un Ethereum ETF’si de ilk haftasında 440 milyon dolarlık sermaye girişi yaşadı.

Solana’nın Geleceği

Ancak, Solana için bir ETF başlatmanın halen tartışmalı olduğu belirtiliyor. BlackRock’ın Dijital Varlıklar Başkanı Robert Mitchnick, Bitcoin ve Ethereum dışındaki varlıkların henüz olgunluk, likidite gibi önemli kriterlere ulaşmadığını belirtti.

Diğer yandan, VanEck Haziran ayı sonunda Solana için spot ETF başvurusunda bulunan ilk firma oldu. Firma, SOL’un BTC ve ETH gibi dijital emtialar olarak işlem gördüğünü ve bu nedenle onaylanması gerektiğini savundu.

Ancak Solana’nın henüz bir vadeli işlem tabanlı ETF’e sahip olmaması ve SEC’in bu varlığı menkul kıymet olarak nitelendirme ihtimali, Solana ETF’sinin geleceğini belirsiz kılıyor.