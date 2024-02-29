BlackRock spot Bitcoin ETF’ini gözde müşterilerine ve Wall Street’in önde gelenlerine tanıtmak için özel bir Bitcoin partisi düzenledi.

Son dönemde Bitcoin’e yönelik kurumsal yatırımcı ilgisi önemli ölçüde arttı. Bitcoin partisinde sahneye çıkan bir BlockRock yetkilisi, bu kapsamda kurumsal yatırımcıların portföylerinin %28’ini Bitcoin’e tahsis etmesini tavsiye etti.

Dünyanın en büyük varlık yöneticisi BlackRock kısa bir süre önce VIP müşterilerinin ve sektörün önde gelen isimlerinin yer aldığı bir Bitcoin partisi düzenledi. BlackRock’ın bu hamlesi, Bitcoin konusunda attığı en son stratejisini ve Bitcoin’in tanıtımına verdiği yoğun çabaları gösteriyor.

Parti sırasında BlackRock’ın üst düzey bir ismin yaptığı açıklamada “Beklenmedik çevrelerden telefonlar alıyoruz.” ifadesine yer vermesi ise dikkat çekti. Bu açıklama geçmişte Bitcoin’le ilgilenmeyen kurumsal yatırımcıların Bitcoin’e yoğun ilgi göstermeye başladığı şeklinde yorumlandı.

Bu ilgi aynı zamanda Bitcoin (BTC) için çok daha büyük yükselişlere işaret ediyor. Bu nedenle yakın gelecekte beklenmedik kurumsal yatırımcıların Bitcoin’e yatırım yaptığını açıklayabileceği öngörülüyor.

Bitcoin partisi sırasında BlackRock’ın bir uzman sahneye çıkarak kurumsal yatırımcılara BTC’yi nasıl portföylerine ekleyeceklerini açıkladı. Uzman özellikle Bitcoin konusunda temkinli olan kurumsal yatırımcıları hedefledi ve BTC’nin bir portföyde nasıl konumlandırılabileceğini kapsamlı bir şekilde anlattı. Uzman, kurumsal yatırımcılara portföylerinin %28’inde Bitcoin’e yer vermelerini tavsiye etti.

BlackRock’ın spot Bitcoin ETF’i iShares Bitcoin Trust’ı (IBIT), rekorları alt üst ediyor. Yahoo Finance verilerine göre IBIT’in işlem hacmi Çarşamba günü 3,3 milyar doları aştı. Bu anlamda BlackRock’ın spot Bitcoin ETF’leri konusundaki rakipleri de bu süreçte iyi bir performans sergiliyor.

CryptoPotato olarak 28 Şubat’ta bildirdiğimiz üzere iShares Bitcoin Trust (IBIT), salı günü 520 milyon dolar yatırım aldı. Böylelikle BlackRock’ın Bitcoin ETF’indeki toplam değeri de 6,5 milyar doları aştı.

Bitcoin Neden Yükseliyor?

Şüphesiz Bitcoin’deki yükselişin en önemli nedenlerinden biri de spot Bitcoin ETF’lerine yönelik artan talep. Lider kripto para birimi son bir haftalık süreçte %20,52 ve yılın başından bu yana ise %45 oranında değer kazandı.

BlackRock’ın spot Bitcoin ETF’i IBIT ise 32 gün üst üste pozitif giriş yaşadı. Bu süreçte BlackRock’ın spot Bitcoin ETF’i 6,5 milyar dolar, Fidelity’nin spot Bitcoin ETF’i ise 4,48 milyar dolarlık net giriş yaşadı.

İlginizi Çekebilir: Bitcoin Neden Yükseliyor?

Spot Bitcoin ETF’lerine yönelik pozitif sermaye girişleri, Bitcoin’e yönelik artan talebi ve iştahı gözler önüne seriyor.

Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan FRNT Financial’ın CEO’su Stephane Ouellette, “Ralli büyük ölçüde BTC ETF’lerinden etkilenmiş gibi görünüyor” ifadelerini kullandı.