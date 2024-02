Grayscale’ın spot Bitcoin ETF’i, üç haftalık hakimiyetinin ardından liderliği BlackRock’ın spot Bitcoin ETF’ine kaptırdı.

11 Ocak 2024 tarihinde ABD borsalarında işlem görmeye başlayan spot Bitcoin ETF’lerinde ihraççılar arasında rekabet devam ediyor. BlackRock’ın spot Bitcoin ETF’i aradan geçen 3 haftalık süreçte ilk kez günlük işlem hacmi konusunda Grayscale’ın spot Bitcoin ETF’ini geride bıraktı.

Grayscale’ın spot Bitcoin ETF’i geride bıraktığımız üç haftalık süreçte işlem hacmi konusunda liderliğini sürdürmüştü.

Bloomberg Inteligence’ın verilerine göre işlem gören 10 spot Bitcoin ETF’inin ilk 15 günlük işlem hacmi 29,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bunun yaklaşık 14,4 milyar dolarlık aslan payını, Grayscale’ın spot Bitcoin ETF’i GBTC oluşturdu.

Ancak 1 Şubat 2024 tarihinde BlackRock’ın spot Bitcoin ETF’inin işlem hacmi, Grayscale’ın spot Bitcoin ETF’inin işlem hacmini geride bıraktı. Bu süreçte BlackRock’ın ürünü 302 milyon dolarlık günlük işlem hacmine ulaşırken Grayscale’ın ürününü günlük işlem hacmi ise 292 milyon dolar seviyesinde kaldı.

Lead has been cut in half to $20 million. There's 30+ minutes left in trading today for $GBTC to pass $IBIT in dollar Volume https://t.co/s8xPepvleZ pic.twitter.com/rXa2J2Zw26

— James Seyffart (@JSeyff) February 1, 2024