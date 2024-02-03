Grayscale’ın spot Bitcoin ETF’i, üç haftalık hakimiyetinin ardından liderliği BlackRock’ın spot Bitcoin ETF’ine kaptırdı.

11 Ocak 2024 tarihinde ABD borsalarında işlem görmeye başlayan spot Bitcoin ETF’lerinde ihraççılar arasında rekabet devam ediyor. BlackRock’ın spot Bitcoin ETF’i aradan geçen 3 haftalık süreçte ilk kez günlük işlem hacmi konusunda Grayscale’ın spot Bitcoin ETF’ini geride bıraktı.

Grayscale’ın spot Bitcoin ETF’i geride bıraktığımız üç haftalık süreçte işlem hacmi konusunda liderliğini sürdürmüştü.

BlackRock, Grayscale’ı Geride Bıraktı

Bloomberg Inteligence’ın verilerine göre işlem gören 10 spot Bitcoin ETF’inin ilk 15 günlük işlem hacmi 29,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bunun yaklaşık 14,4 milyar dolarlık aslan payını, Grayscale’ın spot Bitcoin ETF’i GBTC oluşturdu.

Ancak 1 Şubat 2024 tarihinde BlackRock’ın spot Bitcoin ETF’inin işlem hacmi, Grayscale’ın spot Bitcoin ETF’inin işlem hacmini geride bıraktı. Bu süreçte BlackRock’ın ürünü 302 milyon dolarlık günlük işlem hacmine ulaşırken Grayscale’ın ürününü günlük işlem hacmi ise 292 milyon dolar seviyesinde kaldı.

Lead has been cut in half to $20 million. There's 30+ minutes left in trading today for $GBTC to pass $IBIT in dollar Volume https://t.co/s8xPepvleZ pic.twitter.com/rXa2J2Zw26 — James Seyffart (@JSeyff) February 1, 2024

Grayscale’ın Bitcoin Trust adlı fonunun spot Bitcoin ETF’ine dönüştürülmesinin ardından ciddi işlem hacmine ulaşmasına rağmen 5,6 milyon dolarlık net çıkış yaşadı. Bu da Grayscale’ın ürününe yatırım yapanların hisselerini elden çıkarmaya istekli olduğunu gösteriyor.

Öte yandan rakip spot Bitcoin ETF’lerinin işlem ücretleri %0,19 ile %0,39 arasındayken Grayscale’ın spot Bitcoin ETF’inin işlem ücreti ise %1,5 seviyesinde.

Grayscale Bitcoin Varlıklarını Yeniden Düzenliyor

Grayscale’ı çevreyelen endişeler sonucunda spot Bitcoin ETF’inden 218 milyon dolar değerinde 5.086 BTC çıkışı gerçekleşti. Bu süreçte Grayscale’ın rakipleri BlackRock’ın iShares Bitcoin Trust (IBIT) ve Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund’a (FBTC) sırasıyla 2,5 milyar dolar ve 2,8 milyar dolarlık net girişler gerçekleşti.

Grayscale’ın spot Bitcoin ETF’inden gerçekleşen ciddi çıkışlara rağmen işlem gören 10 spot Bitcoin ETF’inin işlem hacmi Pazartesi günü 1 milyar doları aştı ve Çarşamba günü yaklaşık 1,5 milyar dolara ulaştı.

Bloomberg Intelligence ETF analisti James Seyffart tarafından yapılan açıklamaya göre spot Bitcoin ETF’lerinin işlem hacmi 27 milyar dolara yaklaştı. Spot Bitcoin ETF’lerine yönelik net girişlerin artması, kısa süre önce 40.000 doların altına gerileyen Bitcoin (BTC) fiyatının da yeniden toparlanmasıyla sonuçlandı.