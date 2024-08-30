Bitcoin spot ETF’ler üst üste üç gündür fon çıkışı kaydediyor. En fazla çıkış ise GBTC’de yaşandı.

Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi BlackRock tarafından ihraç edilen iShares Bitcoin Trust (IBIT), dört aydır ilk kez bir günü kırmızıda kapattı.

Farside Investors verilerine göre, IBIT’ten dün (29 Ağustos) net 13,5 milyon dolar çıktı. BlackRock’ın borsa yatırım fonu (ETF), en son 1 Mayıs’ta negatif fon akışı kaydetmişti. IBIT’in günlük fon akışı, o zamandan beri ya nötr ya da pozitif seyrediyordu.

IBIT Kırmızıya Döndü

IBIT, işleme açıldıktan sonra yalnızca 96 gün içinde, ETF’ye döndürülen Grayscale Bitcoin Trust’ı (GBTC) yönetilen varlık değeri bakımından geride bıraktı. IBIT, mayıs ayından beri lider Bitcoin ETF konumunu koruyor.

Fonun yönetiminde değeri 17 milyar doları geçen 357.740 BTC bulunuyor.

Spot BTC ETF’lere genel olarak bakıldığında, üç gün üst üste değer kaybettikleri görülüyor. ETF’lerden 27 Ağustos’ta net 127,1 milyon dolar, 28 Ağustos’ta 105,3 milyon dolar, 29 Ağustos’ta ise net 71,8 milyon dolar çıktı.

Bu üç gün içerisinde pozitif fon akışı kaydetmeyi başaran tek ETF, ARKB oldu. ARKB’ye yalnızca 29 Ağustos ile sınırlı olmak üzere net 5,3 milyon dolar girdi.

Grayscale’in ana ETF’si GBTC ise kan kaybetmeyi sürdürüyor. GBTC’den 29 Ağustos’ta 22,7 milyon dolar çekildi. ETF’den üç günde çıkan net değer 49 milyon doları buldu.

Bitcoin son 24 saatte yüzde 1,3 değer kaybetti. Kripto para, haber yayın saati itibarıyla 59.350 dolardan işlem görüyor.