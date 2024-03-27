Varlık yönetim devi BlackRock’ın CEO’su, Bitcoin’e desteğini açıkladı.

Geçtiğimiz aylarda spot Bitcoin ETF piyasaya süren BlackRock’ın CEO’su Larry Fink, Bitcoin hakkında olumlu açıklamalar yaptı. Fink, Bitcoin’e güvendiğini söyledi.

BlackRock CEO Bitcoin’e Güveniyor

Fox Business’a konuşan Larry Fink, “Bitcoin’in uzun vadeli olacağına güveniyorum,” diye belirtti. Fink’in düşüncesinin ardında, IBIT’in bireysel yatırımcılardan gördüğü ilgi yatıyor.

BlackRock iShares Bitcoin Trust (IBIT), SEC’in onayıyla ocak ayında işleme açılan spot Bitcoin borsa yatırım fonlarından (ETF) biri. IBIT, yeni ETF’ler arasında en yoğun ilgiyi gördü ve kısa sürede 17 milyar dolar yönetilen varlık değerine ulaştı.

Başvuru yaptıkları sırada böyle bir başarı hayal etmediklerini söyleyen Fink, şöyle devam etti:

Bu kadar yükselmesi beni şaşırttı. Artık daha fazla likidite ve şeffaflığa sahip bir piyasa yaratıyoruz, şaşırsam da memnunum. Başvuru yapmadan önce bireysel yatırımcılardan bu tür bir talep göreceğimizi tahmin etmiyorduk.

Fink, IBIT’in ETF tarihinde en hızlı büyüyen ETF olduğunu ekledi. IBIT, Bloomberg verilerine göre ABD’deki ETF’ler arasında ilk işlem ayında en çok yatırım olan fon oldu.

IBIT’e yatırılan günlük net değer, Bitcoin fiyatının rekor kırdığı dönemde 1 milyar dolara dahi ulaştı. Spot Bitcoin ETF’ler, BTC düzeltmesi sırasında beş gün boyunca toplamda negatif fon akışı kaydetti. Ancak IBIT, ilk işlem gününden beri net pozitif fon almaya devam ediyor.