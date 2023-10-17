16 Ağustos’ta medyaya yansıyan sahte haberlerin ardından BlackRock CEO’su Larry Fink açıklamalarda bulundu. Dün SEC’in BlackRock’ın spot Bitcoin ETF başvurusununu onayladığına yönelik sahte haberler kripto para piyasasında kargaşaya yol açmıştı.

Bu gelişmenin ardından Fox Business’a açıklamalarda bulunan Larry Fink, dünyanın dört bir yanındaki BlackRock müşterilerinden Bitcoin konusunda çokça talep aldığını ifade etti.

Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi BlackRock’ın yönetimi altında yaklaşık 10 trilyon dolarlık varlık bulunuyor. Larry Fink, Fox Business’a verdiği röportajda kripto paraları “güvenli liman” olarak tanımladı. Fink konuşmasında kripto paraları, altın ve ABD Hazine tahvilleriyle karşılaştırdı.

Larry Fink’e göre Pazartesi günü kripto para piyasasında yaşanan yükselişin tek nedeni, sahte ETF haberi değildi. Larry Fink’e göre bu yükseliş, sahte haberin çok daha ötesinde İsrail’deki savaş da dahil olmak üzere jeopolitik gelişmeler nedeniyle yaşandı. Larry Fink’e göre bu yükseliş, insanlar yaşanan olumsuz gelişmeler sonucunda güvenli limanlara yönelmesi nedeniyle gerçekleşti.

BlackRock CEO’su, kripto paraları, altın, hazine tahvilleriyle birlikte “kaliteli varlıklar” olarak tanımladı. 10 trilyon dolarlık varlık yönetim şirketinin CEO’sundan gelen bu açıklama, başlı başına önemli bir gelişme niteliğinde.

Larry Fink geride bıraktığımız Haziran ayında da Bitcoin’i altın ile karşılaştırdı. Fink o dönemde hükümet kontrolündeki para birimlerine alternatif olarak Bitcoin için dijital altın benzetmesi yaptı. Lary Fink ayrıca spot Bitcoin ETF’lerinin, kripto para yatırımlarını herkes için kolaylaştırarak daha demokratik hale getireceğini açıklamıştı.

Birçok önde gelen analist ve uzman, spot Bitcoin ETF’lerinin onaylanmasıyla Bitcoin’e dalga dalga yeni sermaye girişlerinin yaşanacağını öngörüyor. Pazartesi günkü sahte haber yalnızca 15 dakika içerisinde Bitcoin’in 30.000 dolara yükselerek son iki ayın en yüksek seviyesini kaydetmesiyle sonuçlandı.

Son olarak BlackRock CEO’su Larry Fink’in 2017 yılında Bitcoin’i “kara para aklama aracı” olarak tanımladığını da belirtelim.