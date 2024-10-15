BlackRock CEO’su Larry Fink, şirketinin artık Bitcoin’i altın ile aynı kategoride değerlendirdiğini açıkladı. BlackRock’ın yıllık kazanç toplantısında açıklamalarda bulunan Fink, Bitcoin’in piyasa değerinin 50 trilyon dolara yükselebileceğini öngördü.

Fink’in bu açıklaması, BlackRock’ın kurumsal yatırımcılara kripto paralara yatırım konusunda rehberlik ettiği bir dönemde geldi. Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi BlackRock’ın hem Bitcoin hem de Ethereum’a yönelik olumlu tutumu, kurumsal yatırımcıların dijital paralara olan ilgisinin giderek arttığını gösteriyor.

Fink, BlackRock’ın mevcut kripto para yatırım stratejilerini ve gelecekteki planlarını da açıkladı. Bu yılın başlarında piyasaya sürülen BlackRock’ın Bitcoin ETF’si, Bitcoin fiyatının 73.740 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmasını tetikledi. BlackRock geride bıraktığımız Temmuz ayında ise spot Ethereum ETF’ini başlattı.

Dijital Paralar ve Gayrimenkul Piyasası Kıyaslaması

Larry Fink kripto para piyasasını ABD’deki 50 trilyon dolarlık gayrimenkul piyasasıyla eş değer hale gelebileceğini öngördü. Fink, kripto paraları yavaş bir başlangıç yapan ancak veri analitiği alanındaki gelişmelerle hızla büyüyen 11 trilyon dolarlık mortgage piyasasına benzetti. CEO, BlackRock gibi dev finans kurumları liderliğinde benzer bir büyümenin kripto para piyasasında da yaşanabileceğini öngördü.

Bitcoin ETF’lerine Yönelik Yoğun Fon Girişi

Son günlerde Bitcoin ETF’lerine yönelik sermaye girişleri ciddi seviyelerde arttı. BlackRock’ın IBIT ETF’si, 79,5 milyon dolarlık sermaye girişiyle üçüncü sırada yer alırken ilk sırada 239,3 milyon dolarla Fidelity’nin FBTC’si ve ikinci sırada ise 101,1 milyon dolarla Bitwise’ın BITB ETF’i yer alıyor.

Bu girişlerden bazıları, spot Bitcoin ETF’lerinin 10 aylık kısa tarihindeki en büyük girişlerden bazıları olarak kayıtlara geçti. Dolayısıyla bu gelişme, yatırımcıların kripto paraları meşru bir varlık sınıfı olarak benimsediğini gösteriyor.

Yatırımcı Güveni Kripto Piyasasına Destek Veriyor

Bitcoin ve Ethereum ETF’lerine yönelik artan talep, yatırımcıların bu varlıklara duyduğu güvenin arttığı şeklinde yorumlanıyor. Özellikle 14 Ekim’de gerçekleşen büyük fon girişleri, kripto para piyasasının büyümesinde bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor.

Yönetimi altında 10,01 trilyon dolarlık varlık bulunan dünyanın en büyük yatırım şirketi BlackRock, son dönemde attığı adımlarla kripto para piyasasındaki faaliyetlerini genişletiyor. Bu anlamda BlackRock’ın kripto para piyasasındaki faaliyetleri, diğer dev finans kurumlarını da bu konuda cesaretlendirebilir.