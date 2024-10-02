BlackRock CEO’suna göre, ekonomik felaket beklentileri gerçeği yansıtmıyor. Faiz beklentileri ise fazla yüksek.

Bitcoin (BTC) ve diğer kripto paralar, ABD Merkez Bankası (Fed) eylül ortasında faiz indirdikten sonra yaklaşık iki hafta boyunca ralli yaşadı. Yaklaşık dört yıldır parasal daralma politikası uygulayan ve faizleri yüzde 5,5’e kadar yükselten Fed, 50 baz puanlık bir indirim yaptı.

Fed’in neredeyse dört yıldır ilk kez faiz indirmesinin ardından, piyasaya indirimlerin tam gaz devam edeceği beklentisi hakim oldu. Ancak BlackRock CEO’su Larry Fink, beklentilerin fazla yüksek olduğunu düşünüyor.

Faiz Beklentileri Yüksek

Tahmin piyasalarına göre piyasa katılımcıları, kasım ayında toplanacak Fed’in bu toplantıda faiz oranlarında 50 baz puan daha indirim yapmasını bekliyor. Katılımcılar arasında yıl sonuna kadar toplam 190 baz puan indirim yapılacağı beklentisi hakim.

Bloomberg’e konuşan Larry Fink, “Biraz daha genişleme ihtimali olduğuna katılıyorum, ancak beklenildiği kadar değil,” yorumunda bulundu.

Fink’e göre, ABD hükümetinin mevcut politikaları dezenflasyonist olmaktan çok, enflasyonu tetikleyici politikalar. CEO, ayrıca ekonominin çoğu unsurunun iyi durumda olduğunu ve kötü performans gösteren unsurlara fazla odaklanıldığını düşünüyor.

Fink, ABD ekonomisinin mevcut durumda risk altında olmadığını şöyle açıkladı:

Küresel para piyasalarının büyümesi sayesinde, riski daha iyi dağıttığımızı düşünüyorum. Hatta günümüzdeki sistemik risk, önceden daha düşük.

Seçimlerin Etkisi Düşük

BlackRock CEO’su, finansal piyasalar üzerinde büyük bir etkisi olacağı düşünülen, yaklaşan ABD başkanlık seçimlerini de yorumladı.

CEO’ya göre başkanlık seçimleri, beklentinin aksine finansal piyasaları her seferinde sınırlı ölçüde etkiliyor. Bu seçim de farklı olmayacak.

Her yıl, her dört yılda bir seçim yapıyoruz. Seçim olduğunda herkes piyasalarda büyük bir değişim yaşanacağını söylüyor. Ancak zamanla öyle olmadığını anlıyoruz.

ABD başkanlık seçimleri 5 Kasım’da gerçekleştirilecek. Demokratik Parti’den güncel başkan yardımcısı Kamala Harris ile Cumhuriyetçi Parti’den Donald Trump yarışacak.

Donald Trump, kripto para sektöründen çoğu ismin etrafında toplandığı, kripto dostu aday olarak öne çıktı. Ancak Harris de son haftalarda kriptoyu seçim gündemine aldı ve olumlu açıklamalar yaptı.