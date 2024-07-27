Kripto para piyasalarında 2024’ün gündem maddelerinden biri, borsa yatırım fonları (ETF). ABD’de yıllardır başvuru halinde bekleyen spot Bitcoin ETF’ler, ocak ayında onaylanarak işleme açıldı.

Bitcoin ETF’lerin güçlü performans göstermesinin ardından, varlık yönetim şirketleri spot Ethereum ETF’ler için başvuru yaptı.

Ethereum ETF’lerin onay süreci çok daha hızlı ilerledi. 23 Temmuz’da onaylanan ETH ETF’ler dört gündür işlem görüyor.

En büyük iki kripto paranın ardından gözler diğer büyük kripto paralara çevrildi. Spot Solana ETF’ler için de başvurular yağmaya başladı. Ancak BlackRock, diğer kripto para ETF’lerine ilgi gösterileceğini düşünmüyor.

Altcoin’lere İlgi Yok

Bitcoin ve Ethereum ETF’leri piyasaya süren, dev varlık yönetim şirketi BlackRock’ın dijital varlık başkanı Robert Mitchnick, 25 Temmuz’da Tennessee’de düzenlenen Bitcoin 2024 konferansında konuştu.

Mitchnick, müşterilerin ağırlıklı olarak Bitcoin ETF’lerine talep gösterdiğini söyledi.

Bugünkü müşteri tabanımıza bakacak olursak, ilgi ağırlıklı olarak Bitcoin’de, biraz da ETH’de. Bu ikisinin ötesine çok az ilgi var.

Mitchnick, “Uzun bir kripto ETF listesi göreceğimizi düşünmüyorum,” diye ekledi.

Bitcoin ETF’ler işleme açıldıkları ilk ay, ABD’de ETF tarihine geçen güçlü bir performans gösterdiler. Haziran ayında Bitcoin fiyatıyla birlikte bir süre kan kaybeden ETF’ler, 23 Temmuz hariç neredeyse üç haftadır her günü net pozitif fon akışıyla kapatıyor.

Ethereum ETF’ler ise Bitcoin ETF’lerin gölgesinde kalan bir performans sergiliyor. 23 Temmuz’da işleme açılan dokuz ETF, ilk günü yatırım alarak kapattı. Ancak Ethereum ETF’lerin toplamına bakıldığında, giren net değer iki gündür negatif gerçekleşiyor.