Dünyanın en büyük varlık yöneticisi BlackRock’un spot Bitcoin ETF’si, kurumsal yatırımcıların ilgisiyle adeta alev aldı. iShares Bitcoin Trust (IBIT), 28 Mayıs’ta 481 milyon dolarlık giriş alarak üst üste 33. işlem gününü pozitif tamamladı. Bu süreçte hiç çıkış yaşanmadı. En son çıkış 9 Nisan’da gerçekleşmişti.

ETF Store Başkanı Nate Geraci, X’te yaptığı paylaşımda “Bu iş artık çığrından çıktı” yorumunu yaptı.

Another nearly *$500mil* into iShares Bitcoin ETF… Starting to get ridiculous. Inflows 30 of past 31 days. Nearly $9.5bil in new $$$. IBIT comfortably in top 5 ETFs by inflows this year (out of 4,200+ ETFs). — Nate Geraci (@NateGeraci) May 29, 2025

Kurumsal Bitcoin Alımları Hız Kesmiyor

Geraci’ye göre IBIT, 2025 yılında 4.200’den fazla ETF arasında en fazla giriş gören ilk 5 fon arasında yer alıyor. Sadece son 15 günde 3,86 milyar dolarlık sermaye girişi gerçekleşti. Günlük ortalama ise 430 milyon dolar seviyesinde.

IBIT, Ocak 2024’te piyasaya sürülmesinden bu yana toplamda 48,8 milyar dolarlık giriş aldı. Fonun toplam varlık büyüklüğü şu anda 71 milyar dolar seviyesinde ve bu yaklaşık 650.000 BTC’ye denk geliyor.

Farside Investor verilerine göre 28 Mayıs’ta, BlackRock’un ETF’si giriş alan tek Bitcoin ETF oldu. Aynı gün Fidelity’den 14 milyon dolar, Ark 21Shares’ten ise 34,3 milyon dolar çıkış yaşandı.

Bloomberg ETF analisti Eric Balchunas, IBIT’in şu anda 72 milyar dolar yönetilen varlığa ulaştığını ve böylelikle tüm ETF’ler arasında 23. sıraya yerleştiğini belirtti: “Bir yaşında bir fon için tamamen çılgınca bir seviye.”

Kurumsal Ralli Güçleniyor

Bu veriler, son yükselişin kurumsal yatırımcılar tarafından yönlendirildiği görüşünü güçlendiriyor. Özellikle son olarak GameStop’un da Bitcoin’i bilançosuna eklemesi dikkat çekerken, bireysel yatırımcının hâlâ kenarda kaldığı gözleniyor.

Balchunas, çok yakında büyük bir Amerikan teknoloji devinin de BTC alımı yapacağını öngörüyor:

“Muhtemelen bu buzları Meta kırabilir. Meta veya Microsoft gibi devlerin BTC alması, küçük firmalardan daha büyük etki yaratır. Tıpkı Tom Hanks COVID olduğunda herkesin ‘Eyvah, Tom Hanks bile kaptı!’ diyerek olayı ciddiye alması gibi.”

Piyasa Görünümü

Spot kripto piyasası günlük bazda %2’lik düşüşle 3,55 trilyon dolar piyasa değerine geriledi.

Bitcoin, Asya seansında 108.000 seviyesini yeniden kazanmakta zorlandı ve günlük bazda %1 düştü. Ethereum ise tersi yönde hareket ederek %4 artışla 2.750 doların üzerine çıktı. Altcoin’lerin büyük kısmında ise yatay bir seyir hâkim.