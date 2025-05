Dünyanın en büyük varlık yöneticisi BlackRock’un spot Bitcoin ETF’si, kurumsal yatırımcıların ilgisiyle adeta alev aldı. iShares Bitcoin Trust (IBIT), 28 Mayıs’ta 481 milyon dolarlık giriş alarak üst üste 33. işlem gününü pozitif tamamladı. Bu süreçte hiç çıkış yaşanmadı. En son çıkış 9 Nisan’da gerçekleşmişti.

ETF Store Başkanı Nate Geraci, X’te yaptığı paylaşımda “Bu iş artık çığrından çıktı” yorumunu yaptı.

Another nearly *$500mil* into iShares Bitcoin ETF…

Starting to get ridiculous.

Inflows 30 of past 31 days.

Nearly $9.5bil in new $$$.

IBIT comfortably in top 5 ETFs by inflows this year (out of 4,200+ ETFs).

— Nate Geraci (@NateGeraci) May 29, 2025