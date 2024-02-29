BlackRock, ETF piyasasında rekorlar kırmaya devam ediyor. ETF, yalnızca salı günü 520 milyon dolar net yatırım aldı.

BlackRock’ın Bitcoin ETF’si, günlük yatırım akışı konusunda rekor kırdı. BTC fiyatı da Kasım 2021’den beri ilk kez 60 bin doları geçti.

iShares Bitcoin Trust (IBIT), salı günü 520 milyon dolar yatırım aldı. Fona yatırılan toplam miktar 6,5 milyar doları geçti. Bitcoin fiyatının da yükselmesiyle, şirketin Bitcoin rezervinin değeri 8 milyar doları aştı.

BlackRock Rekor Kırdı

Kıyaslamak gerekirse, Fidelity’nin Bitcoin ETF rezervinin değeri 5,6 milyar dolar ölçülüyor. Fakat salı günü aldığı yatırım miktarı, 126 milyon dolar ile çok daha düşük kalıyor.

IBIT’in en büyük rakibi Grayscale’den ise 125 milyon dolar çekildi. Grayscale, 25 milyar dolar yönetilen varlık değeriyle hala ETF sektörünün lideri konumunda. Fakat BlackRock, sunduğu düşük işlem ücretleriyle yavaş yavaş yükseliyor.

Bloomberg ETF analisti Eric Balchunas, IBIT’in dün ABD’de en çok yatırım alan ikinci ETF olduğunu açıkladı. İlk sırada ise yine BlackRock’a ait iShares Core S&P 500 ETF (IVV) bulunuyor.

Balchunas, IBIT ile yapılan bireysel işlem sayısının hem SPY hem de QQQ’yu geride bıraktığını ekledi. Yani ETF’yi ağırlıklı olarak bireysel yatırımcılar kullanıyor. Borsa fonlarının genelde kurumsal yatırımcılara hitap ettiği düşünülünce, bulgunun ilginçliği de ortaya çıkıyor.

Bitcoin ETF’ler ve Yükselen Fiyat

Bitcoin, geçtiğimiz beş günde yüzde 20’ye yakın değer kazandı. BTC, haber yayın saati itibarıyla 60.250 dolardan işlem görüyor. Çoğu analist, BTC’nin başarısını spot ETF’ler ile ilişkilendiriyor. Spot Bitcoin ETF’ler, işleme açıldıkları 11 Ocak’tan beri 6,7 milyar doların üzerinde yatırım aldı.

BlackRock ve Fidelity’nin ETF’leri şimdiden birçok rekor kırdı. İki ürün, ABD tarihinin en başarılı çıkış yapan ETF’ler oldu. BlackRock’ın ürünü ayrıca günlük işlem hacmi bakımından da rekor kırdı. Pazartesi günü 1,3 milyar dolar hacim kaydeden IBIT, ABD’de hacim bakımından en büyük 11 ETF arasına yükseldi.

Bitcoin, rekor fiyat seviyesi 69 bin dolara doğru adım adım ilerliyor. Kripto para, bazı para birimlerine karşı şimdiden rekor kırdı. BTC, Kasım 2021’de 87 bin Avustralya doları ediyordu. Bir BTC şimdi ise 95 bin AUD ediyor.