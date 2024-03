BlackRock Bitcoin ETF başarılara doymuyor. IBIT, en büyük gümüş fonunu da solladı.

ABD’de ocak ayında işleme açılan spot Bitcoin borsa yatırım fonları (ETF) eşi benzeri görülmemiş düzeyde ilgi görüyor. Yeni ETF’ler arasında en hızlı büyüyen ise BlackRock’ın ETF’si IBIT.

IBIT, şimdi de gümüş tabanlı fonları geride bıraktı.

BlackRock iShares Bitcoin ETF (IBIT), mart ayında 10 milyar dolar yönetilen varlık değerine (AUM) ulaşmıştı. IBIT AUM’u, 4 Mart itibarıyla 10,10 milyar doları geçti.

IBIT, böylece ABD’deki tüm emtia ETF’lerini AUM’a göre sıralayan listede 3’üncü sıraya yükseldi. IBIT, en büyük gümüş ETF’si iShares Silver Trust’ı (SLV) da geride bırakarak 4’üncü sıraya itmiş oldu. SLV’nin yönetilen varlık değeri, haber yayın saati itibarıyla 9,78 milyar dolar ölçülüyor.

Listede IBIT’ten daha büyük yalnızca iki ETF var ve bunların ikisi de altın tabanlı ürünler. İkinci sırada yine BlackRock tarafından ihraç edilen iShares Gold Trust (IAU) bulunuyor. IAU’nun yönetilen varlık değeri 25,4 milyar dolar ölçülüyor.

Listenin başını ise açık ara farkla SPDR Gold Shares (GLD) çekiyor. GLD, 53 milyar dolardan fazla değerde varlığı yönetiyor.

Bitcoin ETFs are moving up the Commodity ETFs leaderboard.

Note the YTD performance difference of $IBIT $FBTC $ARKB $BITB vs. $GLD $IAU $SLV $GLDM $PDBC $SGOL $DBC $USO $UNG pic.twitter.com/fg3vl4AJTj

— HODL15Capital 🇺🇸 (@HODL15Capital) March 3, 2024