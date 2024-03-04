BlackRock Bitcoin ETF başarılara doymuyor. IBIT, en büyük gümüş fonunu da solladı.

ABD’de ocak ayında işleme açılan spot Bitcoin borsa yatırım fonları (ETF) eşi benzeri görülmemiş düzeyde ilgi görüyor. Yeni ETF’ler arasında en hızlı büyüyen ise BlackRock’ın ETF’si IBIT.

IBIT, şimdi de gümüş tabanlı fonları geride bıraktı.

BlackRock Bitcoin ETF Gümüş Fonunu Geçti

BlackRock iShares Bitcoin ETF (IBIT), mart ayında 10 milyar dolar yönetilen varlık değerine (AUM) ulaşmıştı. IBIT AUM’u, 4 Mart itibarıyla 10,10 milyar doları geçti.

IBIT, böylece ABD’deki tüm emtia ETF’lerini AUM’a göre sıralayan listede 3’üncü sıraya yükseldi. IBIT, en büyük gümüş ETF’si iShares Silver Trust’ı (SLV) da geride bırakarak 4’üncü sıraya itmiş oldu. SLV’nin yönetilen varlık değeri, haber yayın saati itibarıyla 9,78 milyar dolar ölçülüyor.

Listede IBIT’ten daha büyük yalnızca iki ETF var ve bunların ikisi de altın tabanlı ürünler. İkinci sırada yine BlackRock tarafından ihraç edilen iShares Gold Trust (IAU) bulunuyor. IAU’nun yönetilen varlık değeri 25,4 milyar dolar ölçülüyor.

Listenin başını ise açık ara farkla SPDR Gold Shares (GLD) çekiyor. GLD, 53 milyar dolardan fazla değerde varlığı yönetiyor.

En büyük emtia ETF’leri listesinde özellikle bir trend dikkat çekiyor. Listedeki IBIT, FBTC, ARKB ve BITB gibi Bitcoin ETF’leri, işleme açıldıklarından beri değer kazanıyor. Öte yandan, altın ETF’leri dahil diğer ETF’lerin neredeyse tamamı, yıl başından beri değer kaybetmiş durumda.

En Büyük 150 Arasında

BlackRock Bitcoin ETF, mart ayı başlarında 10 milyar dolar yönetilen varlık değerine ulaştı. Fonun rezervinde 4 Mart itibarıyla 164 binden fazla BTC bulunuyor.

IBIT’in başarısı yalnızca emtia tabanlı ETF’ler arasında öne çıkmıyor. Yeni fon, dünya üzerindeki 3.400 ETF arasında 10 milyar dolar AUM’a ulaşan 150 fon arasına girdi.