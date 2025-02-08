Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi BlackRock, Avrupa’da Bitcoin bağlantılı bir borsa yatırım ürünü (ETP) başlatmaya hazırlanıyor. Şirketin Avrupa’daki ilk kripto para ürünü olacak bu fonun İsviçre’de başlatılması bekleniyor.

BlackRock’ın bu hamlesi, şirketin ABD’deki Bitcoin ETF’inin büyük başarısının ardından geldi. Veriler, BlackRock’ın spot Bitcoin ETF’i IBIT’in yönetimi altında 58 milyar dolarlık varlığa sahip olduğunu gösteriyor.

BlackRock’un Bitcoin ETP’si Yolda

Bloomberg’e göre, BlackRock’un Avrupa’daki Bitcoin ETP’si bu ay içinde piyasaya sürülebilir. Avrupa’da kripto para ETP’leri yıllardır işlem görüyor. Ancak BlackRock’ın devreye girmesi büyük bir etki yaratabilir. 4,4 trilyon doların üzerinde varlık yöneten BlackRock’ın geniş ETF deneyimi, kurumsal yatırımcı ilgisini artırabilir.

Kuzey Amerika’da kripto ETF’leri hızla benimsenirken, Avrupa piyasası görece daha küçük kalıyor. Avrupa’daki kripto ETP pazarının toplam büyüklüğü 17,3 milyar dolar seviyesinde. Buna karşılık, ABD’de Bitcoin bağlantılı fonların toplam değeri 116 milyar dolara ulaştı.

Davos’taki Dünya Ekonomik Forumu’nda konuşan BlackRock CEO’su Larry Fink, Bitcoin’i “para biriminin değer kaybına karşı bir koruma aracı” olarak gördüğünü belirtti. Bu görüş, dijital varlıklara yönelik kurumsal ilginin arttığı ve düzenleyici netliğin iyileştiği küresel trende uyuyor.

Kurumsal İlgi Avrupa’da Artıyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın yeniden seçilmesi, piyasalardaki yükselişi körükleyen unsurlardan biri oldu. Bitcoin, Ocak ayında 109.241 dolar ile rekor seviyeye ulaşırken, yatırımcı güveni de arttı.

Öte yandan, Avrupa Birliği’nde Kripto Varlık Piyasaları Düzenlemesi (MiCA) Aralık 2024 sonunda yürürlüğe girdi. Bu gelişmeyle birlikte Avrupa’daki kripto piyasası giderek daha rekabetçi hale gelirken şu ana kadar yaklaşık 160 kripto ETP’si başlatıldı.

BlackRock’un Avrupa’daki kripto piyasasına girişi, rekabeti daha da kızıştırabilir. Yatırımcılara kurumsal destekli yeni bir alternatif sunarken, Avrupa’da kripto destekli menkul kıymetleri genişletmeyi amaçlayan yatırım firmaları arasına katılıyor.

Örneğin, Kraken kısa süre önce türev ürünler sunmak için Avrupa’da onay aldı. Bitstamp ve diğer platformlar da bu alana yöneliyor. Avrupa’daki kripto ETP’leri arasındaki artan rekabet, yönetim ücretlerinde düşüşe yol açtı. Önceden %2,5 seviyelerine kadar çıkan ücret oranları, giderek daha rekabetçi hale geliyor. Ancak, BlackRock’un yeni Avrupa Bitcoin ETP’sinin ücret yapısı henüz netleşmiş değil.