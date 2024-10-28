Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi BlackRock’ın yönetimi altındaki Bitcoin’lerin sayısı 403.725 BTC’ye ulaştı. Son iki haftalık süreçte 34.085 BTC satın alan BlackRock’ın yönetimi altındaki Bitcoin’ler yaklaşık 27 milyar dolar değerinde.

BlackRock CEO’su Larry Fink, Bitcoin’in likiditesinin ve şeffaflığının onu cazip hale getirdiğini vurguladı. Fink, özellikle Bitcoin ETF’lerinin Bitcoin’e güvenli bir şekilde yatırım yapma fırsatı sunmasının önemine vurgu yaptı.

Fink ayrıca Bitcoin’in artan kullanım oranına, erişilebilirliğine ve likiditesine de dikkat çekti ve bu gelişmelerin kripto para piyasasının geleceği için olumlu olduğunu söyledi.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) bu yılın Ocak ayında spot Bitcoin ETF’lerine onay verdi. BlackRock’ın da aralarında bulunduğu birçok şirket ABD’de spot Bitcoin ETF’lerini piyasaya sürdü. Blackrock’ın spot Bitcoin ETF’i iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT), fiyat dalgalanmalarından ve Bitcoin’in potansiyelinden kazanç sağlamak isteyen yatırımcılar için önde gelen bir seçenek haline gelmiş durumda. Sık ve şeffaf işlemleriyle IBIT, piyasada kendini gösteriyor.

BlackRock, Bitcoin ETF’leri aracılığıyla kripto dünyasında önemli bir güç olarak öne çıkıyor. Uzmanlar, BlackRock’ın artan Bitcoin alımlarının BTC’nin piyasa değerine katkı sağlayacağını öngörüyor.

Bununla birlikte MicroStrategy’nin kurucusu Michael Saylor, madencilik şirketleri, erken dönem yatırımcılar ve milyonlarca bireysel yatırımcı gibi diğer önemli Bitcoin oyuncuları, BlackRock’ın kripto piyasasındaki gücüne karşı potansiyel bir rekabet oluşturabilir.