Siyah Kuğu kitabının yazarı Nassim Nicholas Taleb, ABD dolarını eleştiren Robert Kiyosaki ve Tucker Carlson’a tepki gösterdi.

Nassim Nicholas Taleb bu konuda hakkındaki görüşlerini X (Twitter) hesabından paylaştı.

Değerli metal tedarikçisi Lear Capital paylaştığı bir videoda Robert Kiyosaki ve Tucker Carlson’ın değerli metaller hakkındaki görüşlerine yer verdi ve bu isimlerin ABD dolarının son 50 yılda hızla değer kaybettiğini belirttiğine dikkat çekti. Bu paylaşıma kayıtsız kalamayan Nassim Nicholas Taleb, paylaşımı alıntılayarak karşıt tezlerini dile getirdi.

BS BUSTING

Tucker Carlson and Kiyosaki should consult a screen before bullshitting about financial matters.

The dollar has been more stable ag. gold/silver than past history and past 50 years saw TONS of turmoil, partic. 1979-81.

[Infl. adjusted gold] https://t.co/D5Yg24K0CY pic.twitter.com/LgI8286uPF — Nassim Nicholas Taleb (@nntaleb) September 28, 2023

Nassim Nicholas Taleb, ekonomik çalkantı dönemlerinde bile doların altın ve gümüşe kıyasla daha dirençli olduğunu gösteren tarihsel verileri yayınladı. Nassim Nicholas Taleb paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Saçmalık çürütüldü: Tucker Carlson ve Kiyosaki finansal konularda saçmalamadan önce verilere bir göz atmalı. Dolar, geçtiğimiz 50 yılda, özellikle 1979-81 yılları arasında yaşanan çalkantılara rağmen altın/gümüş karşısında geçmişe kıyasla daha istikrarlı bir seyir izlemiştir.

Robert Kiyosaki’nin ABD Doları Öngörüleri

Zengin Baba Yoksul Baba kitabının yazarı Robert Kiyosaki her fırsatta ABD dolarını eleştiriyor. Kiyosaki özellikle son birkaç aydır BRICS ülkeleri tarafından altın destekli bir para biriminin piyasaya sürüleceği söylentileri nedeniyle takipçilerini ABD dolarına karşı uyarıyor.

CryptoPotato olarak daha birçok kez bildirdiğimiz üzere Robert Kiyosaki, altın için 5.000 dolarlık, gümüş için 500 dolarlık ve Bitcoin için 500.000 dolarlık fiyat tahminlerinde bulunuyor.

Bitcoin, altın ve gümüş gibi alternatif yatırım araçlarının önde gelen savunucularından biri olan Robert Kiyosaki, ABD dolarının uzun vadede yok olacağına inanıyor.

Her ne kadar önde gelen Bitcoin savunucularından biri olsa da Kiyosaki’nin Bitcoin’e dair felaket senaryoları da yok değil. Öyle ki Kiyosaki geçmişte yaptığı bir açıklamada Fed’in CBDC’sini (merkez bankası dijital para birimi) piyasaya sürmesi durumunda Bitcoin’in de bir takım sorunlar yaşayabileceğini iddia etmişti.

Kiyosaki, Fed’in CBDC’sini piyasaya sürmesi durumunda Bitcoin’le birlikte altın ve gümüşün de benzer sorunlar yaşayabileceğine inanıyor.

Robert Kiyosaki’nin Bitcoin Fiyat Tahminleri

Her fırsatta kripto varlıkların, paranın geleceği olduğunu belirten Robert Kiyosaki, bugüne kadar birçok BTC fiyat tahmininde bulundu. Kiyosaki yaptığı en son tahminde BTC fiyatının 2024 yılında 120.000 dolara yükseleceğini öngördü.

Önde gelen isimler tarafından yapılan BTC fiyat tahminleriyle ilgileniyorsanız buradaki bağlantıya tıklayarak son dönemde yapılan en önemli BTC fiyat tahminlerine yer verdiğimiz yazımıza göz atabilirsiniz.