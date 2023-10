Siyah Kuğu kitabının yazarı Nassim Nicholas Taleb, ABD dolarını eleştiren Robert Kiyosaki ve Tucker Carlson’a tepki gösterdi.

Nassim Nicholas Taleb bu konuda hakkındaki görüşlerini X (Twitter) hesabından paylaştı.

Değerli metal tedarikçisi Lear Capital paylaştığı bir videoda Robert Kiyosaki ve Tucker Carlson’ın değerli metaller hakkındaki görüşlerine yer verdi ve bu isimlerin ABD dolarının son 50 yılda hızla değer kaybettiğini belirttiğine dikkat çekti. Bu paylaşıma kayıtsız kalamayan Nassim Nicholas Taleb, paylaşımı alıntılayarak karşıt tezlerini dile getirdi.

BS BUSTING

Tucker Carlson and Kiyosaki should consult a screen before bullshitting about financial matters.

The dollar has been more stable ag. gold/silver than past history and past 50 years saw TONS of turmoil, partic. 1979-81.

[Infl. adjusted gold] https://t.co/D5Yg24K0CY pic.twitter.com/LgI8286uPF

— Nassim Nicholas Taleb (@nntaleb) September 28, 2023