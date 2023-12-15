Kripto para yatırım şirketi Bitwise, Bitcoin (BTC) için bir dizi öngörüde bulundu. Bu öngörülerden biri, BTC’nin 2024 yılında 80.000 dolarla yeni bir ATH belirleyeceğini öngörüyor.

Bitwise Invest araştırma analisti Ryan Rasmussen, 13 Aralık’ta yaptığı Twitter paylaşımında Bitcoin (BTC) fiyatının 2024 yılında 80.000 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşacağını iddia etti. Ryan Rasmussen bu tahmini için kesin bir tarih vermedi ancak iki büyük katalizörün Bitcoin’i bu seviyeye yükselmesine yardımcı olacağını belirtti.

Ryan Rasmussen dikkat çektiği katalizörler, spot Bitcoin ETF’lerinin olası onayı ve 2024 yılının Nisan ile Mayıs ayları arasında gerçekleşeceği öngörülen blok ödülü yarılanması.

Bitcoin 15 Aralık 2023 tarihi itibariyle 41.710 dolar bandında işlem görüyor. Bu nedenle BTC fiyatının Ryan Rasmussen’in işaret ettiği fiyat seviyesine ulaşabilmesi için yaklaşık %90 oranında değer kazanması gerekiyor.

In 2024… Bitcoin will set a new all-time high, the spot bitcoin ETF will be the most successful ETF launch of all time, Coinbase’s revenue will double, and more… Here are 10 Crypto Predictions for 2024 by the team at @BitwiseInvest 🧵👇 — Ryan Rasmussen (@RasterlyRock) December 13, 2023

Bitwise’ın 2024 Yılı Bitcoin Tahminleri

Bitwise Invest araştırma analisti Ryan Rasmussen, Bitcoin için fiyat tahminin yanı sıra farklı öngörülerde de bulundu. Rasmussen, önümüzdeki 5 yıllık süreçte spot Bitcoin ETF’lerinin durumuna dair cesur tahminleri şu şekilde:

Önümüzdeki beş yıl içinde, spot bitcoin ETF’lerinin 7,2 trilyon dolarlık ABD ETF piyasasının %1’ini ya da 72 milyar dolarlık AUM’u ele geçirebileceğini tahmin ediyoruz.

Bazı uzmanlar, spot Bitcoin ETF’lerinin onaylanması durumunda Bitcoin’e (BTC) 100 milyon dolarlık sermaye girişi yaşanabileceğini düşünüyor. Bloomberg’ün Kıdemli ETF Analisti James Seyffart, bu tahminleri aşırı buluyor ve ABD’de 2004 yılında piyasaya sürülen altın ETF’lerinin 95 milyar dolarlık varlığa sahip olduğunu hatırlatıyor.

Bazı analistler ise kripto para piyasasının spot Bitcoin ETF’lerinin onayını hali hazırda fiyatladığını ve bu nedenle SEC’in bu ürünlere onay vermesi durumunda piyasada pek fazla yükseliş yaşanmayacağını belirtiyor.

Ryan Rasmussen stabilcoin’lerin kripto para piyasasındaki katil uygulamalardan biri olduğunu belirterek Visa yerine stabilcoin’lerle çok daha uygun para transferleri gerçekleştirilebileceğine dikkat çekti. Rasmussen stabilcoin’lerin son 4 ayılda sıfırdan 137 milyar dolarlık bir pazara dönüştüğünü belirtti ve bu büyümenin önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini söyledi.

Ryan Rasmussen Ethereum’un gelirlerinin 2024 yılında iki katı aşkın artış yaşayarak 5 milyar dolara ulaşacağını ve Ethereum’un dünyanın en hızlı büyüyen teknoloji platformlarından birine dönüşeceğini ifade etti.

Bitwise’ın Diğer Öngörüleri

Bitwise Invest araştırma analisti Ryan Rasmussen, ABD merkezli kripto para borsası Coinbase’in gelirinin ikiye katlanarak “Wall Street beklentilerinin en az 10 katına ulaşacağını belirtti.

Genellikle kripto para piyasasının boğa sezonuna girmesiyle birlikte kripto para borsalarının da işlem hacimleri artıyor. Dolayısıyla 2023 yılının başından bu yana yaşanan yükselişlerle sonucunda Coinbase hisseleri de %300’ü aşkın oranda değer kazandı.

Bitwise Invest araştırma analisti Ryan Rasmussen son olarak JPMorgan’ın gerçek dünya varlıklarının (RWA) tokenizasyonu fonu başlatacağı ve onu diğer Wall Street bankalarının takip edeceği öngörüsünde bulundu.