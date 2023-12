Kripto para yatırım şirketi Bitwise, Bitcoin (BTC) için bir dizi öngörüde bulundu. Bu öngörülerden biri, BTC’nin 2024 yılında 80.000 dolarla yeni bir ATH belirleyeceğini öngörüyor.

Bitwise Invest araştırma analisti Ryan Rasmussen, 13 Aralık’ta yaptığı Twitter paylaşımında Bitcoin (BTC) fiyatının 2024 yılında 80.000 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşacağını iddia etti. Ryan Rasmussen bu tahmini için kesin bir tarih vermedi ancak iki büyük katalizörün Bitcoin’i bu seviyeye yükselmesine yardımcı olacağını belirtti.

Ryan Rasmussen dikkat çektiği katalizörler, spot Bitcoin ETF’lerinin olası onayı ve 2024 yılının Nisan ile Mayıs ayları arasında gerçekleşeceği öngörülen blok ödülü yarılanması.

Bitcoin 15 Aralık 2023 tarihi itibariyle 41.710 dolar bandında işlem görüyor. Bu nedenle BTC fiyatının Ryan Rasmussen’in işaret ettiği fiyat seviyesine ulaşabilmesi için yaklaşık %90 oranında değer kazanması gerekiyor.

In 2024… Bitcoin will set a new all-time high, the spot bitcoin ETF will be the most successful ETF launch of all time, Coinbase’s revenue will double, and more…

Here are 10 Crypto Predictions for 2024 by the team at @BitwiseInvest

🧵👇

— Ryan Rasmussen (@RasterlyRock) December 13, 2023