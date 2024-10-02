Bitwise, Delaware eyaletinde XRP ETF başvurusunda bulundu. Anonim bir yetkili, söz konusu başvurunun gerçek olduğunu doğruladı.

Son dönemde birçok kripto para ETF’i için başvuruda bulunan Bitwise bunlar arasına XRP ETF’ini de ekledi.

Sürpriz Başvuru

Bitwise Asset Management, Delaware eyaletinde “Bitwise XRP ETF” adında bir başvuru yaptı. Delaware Eyalet Bakanlığı’nın web sitesindeki bilgiler, Bitwise’ın söz konusu başvuruyu 30 Eylül’de yaptığını gösteriyor. Başvuru, CSC Delaware Trust Company aracılığıyla yapıldı.

🚨NEW: @BitwiseInvest’s Chief Investment Officer @Matt_Hougan has confirmed the filing I shared is authentic. More deets tomorrow! https://t.co/6eqgHI5tDP — Eleanor Terrett (@EleanorTerrett) October 1, 2024

ETF Store Başkanı Nate Geraci konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Bitwise’ın XRP ETF başvurusu oldukça dikkat çekici. Bitwise, kripto piyasasında köklü ve stratejik adımlar atan bir firma; bu başvuru rastgele bir girişim değil.

XRP ETF Başvurusu

İşletme dostu vergi oranları ve düzenlemeler nedeniyle kurumlar, Delaware eyaletini tercih ediyor. Bundan yaklaşık bir yıl önce BlackRock da Ethereum ETF’i için Delaware’de başvuru yapmıştı. İsmi açıklanmayan bir Bitwise yetkilisi, söz konusu XRP ETF başvurusunun gerçek olduğunu doğruladı. Şimdi SEC’in bu başvuruya nasıl bir yanıt vereceği merak ediliyor.

Yandan Bitwise’ın XRP ETF başvurusunda bulunması, kripto para topluluğunda şok etkisi yarattı. Topluluk, XRP’nin ABD’de ETF’i onaylanan üçüncü kripto para olup olmayacağı konusunda spekülasyonlar yapıyor.

Bitwise’ın Cesur Hamlesi

Bitwise’ın XRP ETF başvurusu oldukça cesur bir hamle olarak değerlendiriliyor ve şirketin geçmişte uyguladığı stratejilerle uyumlu görünüyor. Bitwise Baş Yatırım Sorumlusu Matt Hougan yaklaşık iki hafta önce yaptığı açıklamada yeni ETF onayları konusunda iyimser ifadeler kullanmıştı.

Ripple CEO’su Brad Garlinghouse ise XRP ETF’lerinin onaylanmasının kaçınılmaz olduğunu düşünüyor. Garlinghouse aylar önce yaptığı bir açıklamada XRP, SOL, ADA ETF’lerinin başlatılmasının kaçınılmaz bir şekilde an meselesi olduğunu söylemişti.