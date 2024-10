Bitwise, Delaware eyaletinde XRP ETF başvurusunda bulundu. Anonim bir yetkili, söz konusu başvurunun gerçek olduğunu doğruladı.

Son dönemde birçok kripto para ETF’i için başvuruda bulunan Bitwise bunlar arasına XRP ETF’ini de ekledi.

Bitwise Asset Management, Delaware eyaletinde “Bitwise XRP ETF” adında bir başvuru yaptı. Delaware Eyalet Bakanlığı’nın web sitesindeki bilgiler, Bitwise’ın söz konusu başvuruyu 30 Eylül’de yaptığını gösteriyor. Başvuru, CSC Delaware Trust Company aracılığıyla yapıldı.

@BitwiseInvest's Chief Investment Officer @Matt_Hougan has confirmed the filing I shared is authentic.

More deets tomorrow!

— Eleanor Terrett (@EleanorTerrett) October 1, 2024