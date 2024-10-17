Bitwise, SEC’e yaptığı spot XRP ETF başvurusu için, 16 Ekim’de S-1 formunu güncelledi. Bu adımla birlikte Bitwise, ABD’de XRP ETF’ini piyasaya sürmeye bir adım daha yaklaştı.

Güncellenmiş S-1 formu, Bitwise’ın XRP ETF başvurusuna ilişkin daha fazla detay içeriyor. Uzmanlar Bitwise’ın bu hamlesinin XRP ETF’lerinin ABD’de piyasaya sürülebilmesi için bir dönüm noktası olduğunu öngörüyor.

16 Ekim’de yapılan güncellemede XRP ETF’inin yapısına, saklama düzenlemelerine, hisse yaratma ve itfa mekanizmalarına ayrıntılı bir şekilde yer verildi. Güncellemeye göre XRP ETF’inin tuttuğu varlıklar büyük ölçüde soğuk cüzdanlarda saklanacak. Ancak gerektiğinde sıcak cüzdanlara sınırlı miktarda XRP aktarılacak.

Bitwise, XRP alım satım işlemlerini daha etkin hale getirmek için önde gelen bir İşlem Aracısı görevlendirdi. Bu aracı, Bitstamp, Kraken, Coinbase ve LMAX gibi platformlarda XRP işlemlerini yönetecek. Ayrıca, kısa vadeli finansman imkânı sunarak, işlemlerin zamanında ve sorunsuz bir şekilde tamamlanmasını güvence altına alacak.

Bitwise güncellenmiş S-1 formunda XRP’ye yönelik ABD’deki düzenleyici belirsizliklerin farkında olduğunu belirtti ve SEC’in Ripple davasındaki temyiz başvurusunun XRP’nin menkul kıymet olarak sınıflandırılmasıyla sonuçlanması halinde ETF’ini tasfiye etmek zorunda kalabileceğini kabul etti. Şirket bu ve bu gibi riskleri göz önünde bulundurarak yatırımcıları korumak ve federal menkul kıymet yasalarına uygum sağlamak için gerekli önlemleri aldığını bildirdi.

Bitwise S-1 formunda XRP ETF’i için saklama hizmeti verecek olan Coinbase’in hırsızlık, dolandırıcılık ve siber saldırıları kapsayan bir ticari suç sigortası politikasına sahip olduğunu doğruladı. Bitwise, bu sigortanın tüm Coinbase müşterileri kapsadığını ve bu nedenle de XRP ETF’inde yaşanabilecek olası kayıpları tamamen karşılamayabileceğini belirtti.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) 2 Ekim’de Ripple davasındaki kararı temyize götürme hamlesi, XRP ETF’lerinin ABD’deki geleceği konusunda belirleyici olacak.