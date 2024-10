Bitwise CIO’su Matt Hougan, Bitcoin’in 200.000 dolara yükselebilmesi için ABD dolarının çökmesi gerekmediğini, iki ana faktörün BTC fiyatındaki yükselişi destekleyeceğini söyledi.

Hougan, BTC fiyatındaki yükselişte Bitcoin’in kurumsal bir yatırım aracı olarak benimsenmesinin belirleyici olacağını öngörüyor. Hougan’ın Bitcoin’deki yükseliş öngörüsü iki ana beklenti üzerine kurulu: Bitcoin’in sağlam bir “değer saklama aracı” olarak kendini kanıtlaması ve hükümetlerin fiat para birimlerinde enflasyona yol açarak BTC’ye olan talebin artması.

1/ A financial advisor asked me a great question over dinner last week:

Does the U.S. dollar need to collapse for bitcoin to hit $200,000?

The answer is "no." Here's why…

— Matt Hougan (@Matt_Hougan) October 29, 2024