Bitwise CIO’su Matt Hougan, Bitcoin’in 200.000 dolara yükselebilmesi için ABD dolarının çökmesi gerekmediğini, iki ana faktörün BTC fiyatındaki yükselişi destekleyeceğini söyledi.

Hougan, BTC fiyatındaki yükselişte Bitcoin’in kurumsal bir yatırım aracı olarak benimsenmesinin belirleyici olacağını öngörüyor. Hougan’ın Bitcoin’deki yükseliş öngörüsü iki ana beklenti üzerine kurulu: Bitcoin’in sağlam bir “değer saklama aracı” olarak kendini kanıtlaması ve hükümetlerin fiat para birimlerinde enflasyona yol açarak BTC’ye olan talebin artması.

1/ A financial advisor asked me a great question over dinner last week: Does the U.S. dollar need to collapse for bitcoin to hit $200,000? The answer is "no." Here's why… — Matt Hougan (@Matt_Hougan) October 29, 2024

Bitcoin’in piyasa değerinin altının piyasa değerinin %7’sine denk geldiğini belirten Hougan, bu oranın %50’ye çıkması durumunda Bitcoin’in 400.000 dolara yükselebileceğini ifade etti.

Bitwise CIO’suna göre değer saklama aracı olarak kabul edilen varlıklara yönelik ilginin artması ve BTC’nin mevcut pazar payını koruması halinde BTC’nin piyasa değeri üç katlık artış yaşayabilir ve sonuç olarak BTC fiyatı 200.000 dolara yükselebilir.

Hougan, Bitcoin’in kurumsal bir varlık olarak büyümeye devam etmesinin, değer saklama pazarındaki genişlemeyi destekleyeceğini ve bu senaryoda fiyatının yedi haneli rakamlara ulaşmasının mümkün olabileceğini öngörüyor.

Bu nedenle Bitcoin’in 200.000 dolara yükselebilmesi için ABD dolarının çökmesi gerekmediğini, bunun için Bitcoin’in kurumsal yatırım aracı olarak olgunlaşmasının yeterli olacağını öngördü.

Ancak Hougan, ABD dolarının değer kaybetme eğiliminde olduğunu ve Bitcoin’in kurumsal bir yatırım aracı olarak benimsenmesinin arttığını belirterek her iki senaryonun da gerçekleşme yolunda olduğunu ifade etti. Bu doğrultuda, BTC fiyatının tüm zamanların en yüksek seviyesine yaklaştığını vurguladı.

Enflasyon ve Seçim Belirsizliği Altına Yönelik Talebi Arttırıyor

Bitcoin’deki yükseliş, değer saklama aracı olarak benimsenmesine bağlı ve bu gibi dinamikler şu anda altına yönelik ilgiyi arttırıyor.

Bitcoin’in bu güçlü hedefe giden yolculuğu, değer saklama aracı olarak olgunlaşmasına bağlıyken, benzer dinamikler altına olan ilgiyi de artırıyor. Enflasyon, jeopolitik gerilimler ve ekonomik istikrarsızlık endişeleri nedeniyle altın güvenli liman olarak ön plana çıkıyor.

ABD Başkan adayları Donald Trump ve Kamala Harris’in birbirinden zıt ekonomik politikaları, belirsizliğe yol açıyor ve bu durum altına yönelik ilgiyi daha da arttırıyor. Bu durumun bir sonucu olarak altın fiyatı kısa bir süre önce 2.800 dolarla yeni bir zirve belirledi.