ABD merkezli varlık yönetim şirketi Bitwise’ın CIO’su Matt Hougan, Bitcoin’e dair önemli açıklamalarda bulundu. Hougan, Bitcoin’e yönelik risklerin önemli ölçüde azaldığını, ABD’nin Stratejik Bitcoin Rezervi (SCR) oluşturmasının BTC’nin geleceği için önemli bir tehdidi ortadan kaldırdığını söyledi.

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), 2025 yılının şimdiye kadarki bölümünde oldukça dalgalı bir performans sergiledi. Bitwise Yatırım Direktörü Matt Hougan, Bitcoin’de tarihin en önemli değişimlerinden birinin yaşandığını ve bu nedenle de şu anın Bitcoin satın almak için tarihteki en iyi an olduğunu söyledi.

Matt Hougan blog gönderisinde Bitcoin’in ilk yıllarındaki deneyimlerini paylaştı. 2011 yılının Şubat ayında, Bitcoin henüz 1 doları aştığı dönemlerde, yatırım yapmadığı için pişmanlık duyduğunu belirten Hougan, bunu bir hata olarak tanımladı. Hougan, Bitcoin’in o dönemde düzenlenmemiş borsalar, teknolojik belirsizlikler ve saklama sorunları nedeniyle riskli bir varlık olarak görüldüğünü vurguladı.

Günümüzde Bitcoin’in tamamen farklı bir pozisyonda olduğuna dikkat çeken Hougan, Coinbase gibi güvenilir, düzenlenmiş borsaların ve Fidelity gibi kurumsal düzeyde hizmet veren saklayıcıların ortaya çıkmasının BTC’yi daha güvenli hale getirdiğini söyledi. Kripto paranın yasa dışı faaliyetlerde kullanılma riskinin de giderek azaldığını belirten Hougan, düzenlemelerin artık çok daha net ve yaygın olduğunu ifade etti.

“Bitcoin’de Büyük Risk Ortadan Kalktı”

Hougan, Bitcoin için en büyük riskin hükümet yasaklamaları olabileceğini ve bu konuda sık sık ABD’nin 1933’te altını yasaklamasıyla benzerlikler kurulduğunu söyledi. Ancak ABD Başkanı Donald Trump, imzaladığı Stratejik Bitcoin Rezervi (SBR) yürütme emriyle bu riski ortadan kaldırdı.

Hougan’a göre bu hamle, ABD hükümetinin Bitcoin’i stratejik bir varlık olarak tanıdığını ve doların dünya rezerv para birimi olarak hakimiyetini kaybetmesi durumunda bir alternatif olarak değerlendirdiğini gösteriyor.

ABD’nin Bitcoin’i dolara rakip olarak değil, Çin yuanı gibi diğer küresel para birimlerine kıyasla daha iyi bir alternatif olarak gördüğünü belirten Hougan, bu adımın BTC’yi küresel finansal sistemde meşru ve istikrarlı bir varlık haline getirdiğini düşünüyor. Bu gelişmeler ışığında, Hougan’a göre Bitcoin yatırımı yapmak için en uygun zaman şimdi.

Kripto Piyasasında Dönüm Noktası mı?

Bitcoin dışında, Donald Trump’ın ABD başkanlığına yeniden seçilmesinin ardından stabilcoin’ler, memecoin’ler ve genel olarak kripto para piyasası için önemli düzenleyici gelişmeler yaşandı.

Örneğin Trump yönetimi, ABD Stablecoin’leri İçin Ulusal İnovasyonu Yönlendirme ve Kurma (GENIUS) Yasası gibi düzenlemelerle stabilcoinleri destekleyen bir tutum sergiliyor.

Buna ek olarak, geçtiğimiz ay ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), çoğu memecoin’in federal yasalar kapsamında menkul kıymet olarak değerlendirilmediğini açıkladı. Bu, memecoin işlemlerinin SEC kaydı gerektirmediği ve menkul kıymetler yasası kapsamında ek düzenlemelere tabi olmadığı anlamına geliyor.

Öte yandan SEC’in son dönemde kripto para şirketlerine karşı açtığı bazı davaları geri çekmesi, düzenleyicilerin kripto paralara yönelik tutumunda büyük bir değişiklik yaşandığını gösteriyor.