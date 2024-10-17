Bitwise CEO’su Matt Hougan, Ethereum’un (ETH) şu anda piyasadaki en iyi karşıt yatırım fırsatı olduğunu düşünüyor. Hougan, Ethereum’un (ETH) son aylarda “ortanca çocuk sendromu” yaşayarak diğer popüler kripto paralara kıyasla düşük performans sergilediğini belirtti.

Ethereum is the best contrarian bet in crypto right now. https://t.co/PLJD3bkhyt — Matt Hougan (@Matt_Hougan) October 16, 2024

Hougan, Ethereum’un lider konumunu ve önde gelen uygulamalara ev sahipliği yapmasını göz önüne bulundurarak 2025 yılında güçlü bir geri dönüş yapabileceğini öngörüyor.

“Ethereum bu yıl göz ardı edildi çünkü mimarisinde karmaşık ayarlamalardan geçiyor. Bitcoin ve Solana’ya duyulan heyecan onu geri planda bıraktı. 2025 için oldukça zıt bir oyun hazırlığı var.”

ETH’nin Karşı Karşıya Olduğu Zorluklar

2024 yılının Mart ayında gerçekleştirilen Dencun yükseltmesi Ethereum ağının ölçeklenebilirliğini arttırdı ve katman-2 ağlarının işlem maliyetlerini düşürdü. Ancak bu durumun bir sonucu olarak ağ aktivitesi, Ethereum’un katman-1 ağından katman-2 ağlarına kaydı ve ETH’nin enflasyon oranı arttı.

Bu nedenle analistler, Bitcoin’i (BTC) daha iyi bir değer saklama aracı olarak değerlendirmeye başladı. ETH/BTC paritesi de yılın en düşük seviyesine geriledi.

Bitwise CEO’su gibi, analist Benjamin Cowen da ETH/BTC paritesinin 2024’ün son çeyreğinde dip yapıp 2025’te güçlü bir toparlanma kaydedeceğini öngörüyor. 2016 ve 2019 yıllarındaki trendlerden yola çıkan Cowen, ETH’nin 2024 yılının kalan aylarında zayıf performans gösterdikten sonra 2025 yılında güç kazanacağını belirtti.

Ekim ayı başından bu yana %13 oranında değer kazanan Ethereum (ETH) şu anda 2.600 dolar bandında alınıp satılıyor. ETH, 2024 yılında kaydettiği en yüksek seviye olan 4.000 doların %53 altında işlem görüyor.