Bitwise Başkanı Teddy Fusaro, Ripple’ın sahip olduğu devasa XRP rezervleri nedeniyle birçok kripto para şirketini satın alabilecek güce sahip olduğunu söyledi.

Fusaro, Ripple’ın mevcut XRP varlıklarının yaklaşık 93 milyar dolar değerinde olduğunu tahmin ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Ripple, 1,25 milyar dolarlık bir anlaşmayla Hidden Road adlı broker şirketini satın alacağını duyurdu. Bu satın alma, kripto para sektöründeki bugüne kadar yapılmış en büyük kurumsal satın almalardan biri olarak kayıtlara geçti.

Bu gelişmeden birkaç hafta sonra Bloomberg, Ripple’ın USDC’nin ihraççısı Circle’ı satın almak için milyar dolarlık teklif yaptığını bildirdi. Halka arz hazırlığında olan Circle ise bu teklifi düşük bularak reddetti.

Bu duyurunun hemen ardından Bloomberg, Ripple’ın USDC ihraççısı Circle’a 5 milyar dolarlık bir teklif sunduğunu bildirdi. IPO hazırlığında olan Circle, bu teklifi geri çevirdi. Takip eden günlerde Ripple’ın rakibi Circle’ı satın almak için 20 milyar dolarlık teklif yaptığına dair söylentiler medyaya yansıdı.

Ripple, 2020 yılının Aralık ayında ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu tarafından açılan ve yaklaşık 4 yıl devam eden davayı kazandı. Bu gelişmeyle birlikte Ripple’ın sektördeki etkisi giderek artıyor.

Ripple Başkanı Monica Long da şirketin şu anda stratejik satın almalar yapabilecek bir konumda olduğunu söyledi. Long, Ripple’ın güçlü mali yapısı sayesinde halka arz olmaya ihtiyaç duymadığını vurguladı.

Aralık 2024’te Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, şirketin 100 milyar dolardan fazla değerde XRP’ye sahip olduğunu doğrulamış, Ripple’ın daha önce tahmin edilen değerlemesinin bu varlıklar ışığında yetersiz olduğunu belirtmişti.