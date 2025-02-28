Bitwise, Delaware Eyaleti’ne Aptos ETF’si için kaydını yaptırarak olası bir ETF lansmanının önünü açmış oldu.

Resmi kayıt portalına göre, borsa yatırım fonu (ETF) sağlayıcısı Bitwise, kripto tekliflerini genişletmeye yönelik olarak Delaware eyaletine Aptos ETF’si için başvuruda bulundu. Dolayısıyla firma, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) resmi bir S-1 başvurusu yapmaya hazırlanıyor olabilir.

Eğer bu kayıt onaylanırsa, Bitwise, APT token’larını doğrudan barındıran ilk borsa yatırım fonunu başlatan firma olma yolunda ilerleyecek.

APT Token Yükseldi

Başvuru haberinin yayılmasının hemen ardından, APT token’ı değer kazandı ve yüzde 10 oranında bir artış yaşandı. Mevcut durumda, token’ın fiyatı yaklaşık 6,18 dolardan işlem görüyor.

Geçtiğimiz hafta, token yüzde 6,5 oranında bir düşüş yaşarken, geçen ayda neredeyse yüzde 20’lik bir kayıp ve son bir yılda yüzde 40’a yakın bir düşüş yaşadı.

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Aptos, şu anda 3,6 milyar dolar piyasa değeri ve 7 milyar dolar tam seyreltilmiş değerlemeye sahip. Son 24 saatte, APT’nin günlük işlem hacmi 371 milyon dolara ulaşarak, bir önceki güne göre yüzde 44 artış gösterdi.

Geçen ay, Bitwise, Delaware eyaletinde daha önce kaydedilen Dogecoin ETF’si için resmi bir S-1 başvurusu yapmıştı. Firma, Bitcoin ve Ethereum ETF başvuruları için ABD SEC’den onay aldı ve şu anda, borsada işlem görmeye başlamadan önce S-1 kaydının düzenleyici tarafından onaylanmasını bekliyor.