Bitwise’ın yeni ETF başvurusu şu 10 kripto para biriminin birleşiminden oluşuyor: Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Solana (SOL), XRP, Cardano (ADA), Avalanche (AVAX), Chainlink (LINK), Bitcoin Cash (BCH), Polkadot (DOT) ve Uniswap (UNI).

Bu kripto paraların karma ETF’teki payı şu şekilde olacak:

Bitcoin: %75,1

Ethereum: %16,5

Solana: %4,3

XRP: %1,5

Cardano: %0,7

Avalanche: %0,6

Chainlink ve Bitcoin Cash: %0,4

Polkadot ve Uniswap: %0,3

27 Kasım tarihli başvuruya göre, yeni ETF’teki varlıklar, yalnızca portföydeki kripto varlıklar ve nakit ile sınırlı olacak. Bitwise, portföy dışındaki dijital varlıkların fon bünyesinde tutulmayacağı açıkça belirtiyor.

Fonun net varlık değeri (NAV), birçok kripto para platformundan veri toplayan CF Benchmarks tarafından hesaplanacak.

Saklama hizmetini kripto paralar için Coinbase Custody ve nakit rezervleri için ise Bank of New York Mellon sunacak. SEC, Bitwise’ın bu başvurusunu kabul etti, ancak karar süreci için bir zaman çizelgesi belirtilmedi.

Bitwise’ın Kripto Piyasasındaki Hamleleri

Bitwise, kripto para piyasasındaki genişlemesini sürdürüyor. Kasım ayı başında, şirket yönetim altındaki varlıklarının toplamını (AUM) 10 milyar dolar seviyesine çıkardı ve sadece 10 gün içinde 1 milyar dolarlık artış kaydetti.

Şirket, ETF tekliflerini genişletmeye devam ediyor. 26 Kasım’da, NYSE Arca’nın, piyasa değerine göre ağırlıklandırılmış bir Bitcoin ve Ethereum ETP’sini listelemek için başvuru yaptığını açıkladı. Bir gün sonra, Avrupa’daki XRP ETF’sini yeniden markalayarak Bitwise Physical XRP ETP adıyla piyasaya sürdü. Kısa bir süre sonra Ripple, bu ürüne yatırım yapacağını duyurdu. Bitwise ayrıca 20 Kasım’da Delaware’de bir spot Solana ETF için yasal kayıt yaptırdı.

Piyasa Beklentileri ve Zorluklar

Donald Trump’ın yeniden ABD Başkanı seçilmesi ve SEC Başkanı Gary Gensler’in istifa edeceğini açıklaması, kripto para sektöründe olumlu bir hava yarattı. Bu gelişmeler, kripto para sektörüne giriş yapmak isteyen şirketlerin kripto ETF başvurularını hızlandırmasına yol açtı.

Ancak zorluklar devam ediyor. Bloomberg analisti James Seyffart, altcoin ETF’leri için önemli düzenleyici engellerin varlığını sürdürdüğünü ve bu durumun onay süreçlerini geciktirebileceğini belirtti. Yine de sektör uzmanları, Trump’ın seçilmesinin ardından kripto para ETF’lerinin sayısının artacağını öngörüyor.