TAO, 18 Nisan’da yüzde 13’e yakın değer kazanarak kritik destek seviyesine geri yerleşti ve piyasa değeri yeniden 2.2 milyar doların üzerine çıktı. Yatırımcıların ise merak ettiği tek bir soru var: Bittensor (TAO) neden yükseliyor?

Asya piyasasında TAO’nun fiyatı 259.2 dolara kadar yükseldi. Günlük işlem hacmi ise yüzde 42’den fazla artarak 113 milyon doların üzerine çıktı. Bu da token’ın, yatırımcıların yeniden ilgisini çektiğini gösteriyor.

Bittensor (TAO) Neden Yükseliyor?

Yükselişin temel nedeni, Nvidia CEO’su Jensen Huang’ın Pekin’e yaptığı ziyaret olarak değerlendiriliyor. Zira Huang, Çinli yetkililerle görüştü ve Nvidia’nın Çin’e yönelik taahhüdünü yineleyerek, “uyumlu ürünler geliştirmek için hiçbir çabadan kaçınmayacaklarını” ve Çin pazarına hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi.

Bilindiği üzere, ABD yönetimi kısa süre önce Nvidia’nın Çin için özel olarak geliştirdiği H20 çiplerinin ihracatını da engellemişti. Bu karar, Nvidia’ya 5.5 milyar dolarlık potansiyel gelir kaybı anlamına geliyor ve şirketin hisseleri bu açıklamanın ardından yüzde 7 düşüş yaşadı.

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Ancak Nvidia’nın Çin’de kalacağı yönündeki açıklama, yalnızca TAO’yu değil tüm yapay zeka token’larını olumlu etkiledi. Son 24 saatte yapay zeka odaklı projeler genel olarak yüzde 4’e yakın yükseldi. Near Protocol yüzde 3.1 değer kazanırken; Internet Computer, Render, Fetch (FET) ve Arweave yüzde 4 ila yüzde 9 arasında yükseliş gösterdi. Bu projelerin Nvidia gelişmelerine hassas olması ise şirketin AI altyapılarındaki merkezi rolünden kaynaklanıyor.

Uzmanlar Ne Diyor?

Komodo’nun CTO’su Kadan Stadelmann’a göre, Nvidia’nın bu süreci atlatmasının anahtarı, tedarik zincirlerini çeşitlendirmek ve Çin gibi büyük ekonomilerle ilişkilerini güçlü tutmak. Çünkü tedarik zincirleri artık eskisi kadar güvenilir değil ve şirketlerin üretimi yalnızca ABD’de değil, ürün ve vergi yapısına göre uygun ülkelere yayması gerekiyor.

TAO Fiyat Analizi

TAO’daki hızlı yükseliş, yatırımcıların olumlu beklentilerini yansıtıyor. Son 24 saatte açık pozisyonlarda yüzde 20’den fazla artış yaşandı. Aynı zamanda sosyal medya analizlerinde de duyarlılık pozitife döndü.

Günlük TAO/USDT grafiğinde 218 dolar seviyesi yeniden güçlü destek olarak çalışmaya başladı. Analist Bitcoinsensus’a göre, haftalık grafikte TAO çift dip formasyonu oluşturdu. Bu yapı genellikle trendin yukarı döneceğine işaret ediyor. Formasyonun boyun çizgisi yukarı kırılırsa, orta vadede fiyatın 1,330 dolara ulaşabileceği öngörülüyor.

Ayrıca TAO’nun aylardır içinde sıkıştığı düşen takoz formasyonundan çıktığı görülüyor. Bu da boğaların kontrolü ele almaya başladığını ve yukarı yönlü hareketin sürebileceğini gösteriyor. Göreli Güç Endeksi (RSI) 55’in üzerine çıkarken, MACD göstergesi de pozitif kesişme yaparak yükselişi destekliyor.

İlk hedefin 470 dolar olması bekleniyor. Bu seviye, mevcut fiyata göre yaklaşık yüzde 82 yukarıda.

Bazı analistler daha yüksek hedefler öne sürüyor. “Crypto General” takma isimli bir yatırımcıya göre, TAO önce 760 dolar seviyesine ulaşabilir. Güçlü alım baskısı devam ederse, bir sonraki hedef ise 1,340 dolar olabilir.