Bitstamp, Mt. Gox’tan teslim aldığı Bitcoin’leri dağıtmaya başladı.

Kapatılan Bitcoin borsası Mt. Gox, alacaklılarına kripto paralarını iade etmeye devam ediyor. İade süreci için anlaşılan merkezi kripto para borsalarından (CEX) biri olan Bitstamp, dağıtım yapmaya başladı.

Bitstamp Mt. Gox’un Bitcoin’lerini Dağıtıyor

Mt. Gox, 22 Temmuz’da Bitstamp’e test amaçlı düşük değerde birkaç Bitcoin transferi gerçekleştirdi. Borsa, sonraki birkaç günde milyonlarca dolar değerinde BTC’yi Bitstamp’e aktardı.

CEX, 25 Temmuz itibarıyla teslim aldığı Bitcoin’leri Mt. Gox’tan alacaklı olan müşterilerine dağıtmaya başladı. Dağıtım sürecinin bir hafta kadar sürmesi bekleniyor.

Bitstamp CEO’su Jean-Baptiste Graftieaux, gelişmeyle ilgili şöyle bir açıklama yaptı:

Mt. Gox yatırımcılarını varlıklarına kavuşturmaya yardımcı olmaktan gurur duyuyoruz. Mt. Gox yatırımcıları varlıklarına erişimi kaybetmemiş olmaları gerekliydi, ama ona rağmen ciddi kârlar edecekler. Bu da Bitcoin’in bir varlık olarak değerini ortaya koyuyor.

Mt. Gox, on yıl önce siber saldırıya uğramadan önce dünyanın en büyük kripto para borsası konumundaydı. Siber saldırıda 850 bin BTC çaldıran borsa, kısa süre sonra iflas etti. Borsanın alacaklıları 2014’ten beri kripto paralarına kavuşmak için bekliyor.

Bitcoin, aradan geçen yıllarda 800 dolar civarından 64 bin dolara yükseldi. Çalınan varlıkların tamamı kurtarılamadığından dolayı, yaklaşık 9 milyar dolarlık kripto para iade edilecek.

Siber saldırıda kaybedilen 850 bin BTC, saldırı sırasında 680 milyon dolar değerindeydi. Mt. Gox’un iade edeceği yaklaşık 142 bin, çalınan miktarın çeyreğinden azına denk gelmesine rağmen, alacaklılar için ciddi bir kârı temsil ediyor.

Mt. Gox, iade sürecinin ilk aşamasını Kraken ile yürüttü. Kraken, yaklaşık 3 milyar dolarlık kripto paranın dağıtımını tamamladı. Mt. Gox’un cüzdanında Arkham verilerine göre yaklaşık 6 milyar dolarlık kripto para kaldı.

Bitstamp üzerinden yürütülen iade süreci tamamlandıktan sonra, anlaşılan diğer üç platform ile yürütülecek süreç başlayacak.