Kripto para borsası ve türev platformu BitMEX, kendisine alıcı arıyor ve bu süreçte yatırım bankası Broadhaven Capital Partners ile çalışmaya başladı.

BitMEX’e yakın kaynaklar, satış süreciyle ilgili gelişmeleri doğruladı. BitMEX’in satılma kararı, borsanın geçtiğimiz ay Banka Gizlilik Yasası’nı (Bank Secrecy Act) ihlal ettiği gerekçesiyle 100 milyon dolar para cezasına çarptırılmasının ardından gelmiş oldu. Bu yasa, şirketlerin kara para aklamayı önlemek için şüpheli finansal işlemleri bildirmesini zorunlu kılıyor. BitMEX, Temmuz 2024’te suçunu kabul etmişti.

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BitMEX, 2025 yılında alıcı arayan tek kripto şirketi değil. Kripto türev borsası Deribit de potansiyel alıcıların ilgisini çekti. Satın alma görüşmelerinde, Kraken borsasının da adı geçmişti, ancak Deribit’in henüz resmi olarak satış sürecine girmediği belirtiliyor.

2014 yılında Arthur Hayes tarafından kurulan BitMEX, Kasım ayından bu yana aylık vadeli işlem hacmini 25 milyar dolar ile 30 milyar dolar arasında sürdürdü. Oysa 2021 yılında bu rakam düzenli olarak 100 milyar doların üzerindeydi.