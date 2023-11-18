Güney Koreli savcılar, dolandırıcılık suçlamasıyla yargılanan Bithumb borsasının eski başkanının 8 yıl hapis cezasına çarptırılmasını talep ediyor.

Güney Kore’de kripto para sektörüyle ilgili yüksek profilli bir davada, savcılar, ülkenin en büyük ikinci kripto borsası Bithumb’ın eski başkanı Lee Jung-hoon’un 8 yıl hapis cezasına çarptırılmasını istiyor. Seul Yüksek Mahkemesi Yargıcı Seo Seung-ryeol’ün başkanlık ettiği temyiz duruşmasında, 85 milyon dolarlık dolandırıcılık iddiaları yeniden değerlendiriliyor.

Bithumb Eski Başkanı 8 Yıl Hapis Cezasına Çarptırılabilir

Güney Kore merkezli medya platformu Decenter’ın haberine göre Seul Yüksek Mahkemesi, Bithumb’ın eski başkanı Lee Jung-hoon’un temyiz duruşmasına yeniden başlattı. Güney Koreli savcılar ise sekiz yıl hapis cezasına ilişkin taleplerini yineledi. Bithumb eski başkanı Lee Jung-hoon, 85 milyon dolarlık dolandırıcılık gerçekleştirmekle suçlanıyor.

Lee Jung-hoon, BK Group Yönetim Kurulu Başkanı Kim Byeong-gun’u, Bithumb’ı satın alması, beraber yönetmeleri ve BXA’yı (Bithumb Coin) Bithumb borsasında listeleme vaadiyle kandırdığı iddia ediliyor. Her ne kadar ilk duruşmanın ardından Lee Jung-hoon hakkında beraat kararı verilse de savcılar bu karara itiraz etti ve Lee Jung-hoon’un finansal düzenlemelerden kaçındığını ve borsanın coin’leri üzerinden kar elde etmeyi amaçladığını ve BXA token konusunda yatırımcıları yanılttığını iddia etti.

İlk duruşmanın ardından mahkeme, Lee Jung-hoon hakkında beraat kararı verdi. Çünkü mahkeme, Lee Jung-hoon’un bağlayıcı olmayan bir söze atıfta bulunduğunu ve Lee Jung-hoon’un BXA’nın listelenmesi için açıkça vaatte bulunmadığını belirtti. Ancak savcılar, Lee Jung-hoon’un aldatma niyetiyle hareket ettiğini gerekçe göstererek temyize başvurdu.

Lee Jung-hoon’un avukatları, Kim Byeong-gun’un ifadelerinin tutarsız olduğunu iddia ederek ifadelerinin gerçek olup olmadığını sorgulamaya başladı. Lee Jung-hoon, iddia edilenin aksine BK Group Yönetim Kurulu Başkanı Kim Byeong-gun’un Bithumb’ı satın almak için teklifte bulunduğunu belirtti. Lee Jung-hoon ayrıca Kim Byeong-gun’un BXA coin’in listelenmesine ilişkin durumdan habersiz olduğuna dair iddialara itiraz ederek aralarındaki mesajlaşmalara atıfta bulundu.

Bithumb borsasının eski başkanı Lee Jung-hoon hakkındaki dolandırıcılık iddialarını reddetti. BK Group Yönetim Kurulu Başkanı Kim Byeong-gun’un şirketin yönetimikonusunda yetenekli olduğunu ifade etti. Bir satıcı olarak aralarındaki anlaşmaya olan bağlılığını vurguladı ve geciken ödemelerden duyduğu pişmanlığı dile getirdi.

Davada bir sonraki duruşma 18 Ocak 2024 tarihinde görülecek. Kripto para topluluğu da bu davaya ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor.