Kripto para borsası Bitget, İspanya’nın en üst düzey futbol ligi La Liga ile çok yıllı, multi milyon dolarlık sponsorluk anlaşması imzaladı.

Anlaşmayla birlikte Bitget borsası, La Liga’nın resmi kripto ortağı oldu. Bitget, bu ortaklıkla birlikte Asya ve Latin Amerika’daki benimsenmesini arttırmayı hedefliyor. 19 Eylül’de yapılan açıklamada Bitget, Asya ve Latin Amerika pazarlarındaki konumunu güçlendirmeyi planladığını belirtti.

La Liga, Real Madrid ve Barcelona gibi dünyanın en büyük futbol kulüplerine ev sahipliği yapıyor. Bu iki takım arasında oynanan ve “El Classico” olarak adlandırılan karşılaşmalar, 180 ülkede 650 milyonu aşkın seyirci tarafından takip ediliyor. La Liga’da aynı zamanda Kylian Mbappé, Vinícius Jr. ve Robert Lewandowski gibi futbol yıldızları ter döküyor.

Milyonlarca dolar değerindeki sponsorluk anlaşması 3 yıl boyunca devam edecek. Bitget, La Liga ile iş birliği yaparak Web3 çözümlerini küresel futbol hayranlarına, özellikle Asya ve Latin Amerika’daki potansiyel pazarlara ulaştırmayı hedefliyor.

Bitget CEO’su Gracy Chen, ortaklığın yalnızca bir sponsorluktan ibaret olmadığını, kripto ve spor ekosistemlerini birleştirerek taraftarlar ve sporcular için yeni fırsatlar yaratmayı hedeflediğini söyledi:

La Liga ile olan ortaklığımız sadece bir sponsorluk değil. Spor yoluyla kripto benimsenmesini hızlandırmak ve taraftarlar ile sporcular için heyecan verici fırsatlar yaratmak istiyoruz. Spor, Web3 ve blockchain teknolojileri hakkında farkındalık yaratmanın güçlü bir yolu.

Bu iş birliği, kripto para dünyası ve futbol arasındaki bağları daha da güçlendirmeye hazırlanıyor.