Bitcoin (BTC), uzun zamandır süregelen bir konsolidasyon aşamasında kalmaya devam ediyor. Ancak, Inter-Exchange Flow Pulse (IFP) göstergesi düşüş sinyali vererek piyasa duyarlılığında olası bir zayıflamaya işaret ediyor.

Bitcoin’de Uzun Süreli Konsolidasyon Dönemi

Son dönemde Bitcoin’in fiyat hareketleri, kripto parayı 91 bin dolar ile 102 bin dolar arasında sabit bir aralığa sıkıştırdı. Jeopolitik gerginliklere rağmen bu aralıkta hareket eden Bitcoin, dalgalanmalar olsa da 81 gündür benzer seviyelerde konsolide oluyor.

Kripto borsası Bitfinex analistleri ise bu yatay hareketin bir düşüş sinyaline işaret ettiğini belirtiyor. Analistlere göre, Bitcoin’in önümüzdeki haftalarda daha fazla düşüş görebileceği düşünülüyor.

Durağan Fiyat Hareketleri ve Düşük Volatilite

Hali hazırdaki ekonomik gerginlikler, volatilitede genel bir düşüşe neden oldu. Geçtiğimiz hafta, Bitcoin sadece yüzde 4,3’lük bir dalgalanma yaşarken, haftayı yüzde 0,82’lik bir artışla kapattı.

Bitfinex analistleri, yatay fiyat hareketlerinin güçlü bir yönelim göstermediğini ve piyasanın temkinli bir ruh halinde olduğunu belirtti. Bitcoin, belirsiz makroekonomik ortamda yatırımcılarının pozisyonlarını korumasıyla stabilitesini sürdürdü. Ancak, düşük volatilite, piyasanın kararsız olduğunu ve güçlü bir yönelimin henüz oluşmadığını gösteriyor.

Bitcoin’in aylık bazda hafif bir düşüş yaşamasına rağmen, altcoin piyasası daha sert düşüşler gördü. Bu durum, BTC ile altcoinler arasında bir ayrışmanın başladığını ve yatırımcıların Bitcoin’e daha fazla sermaye yönlendirdiğini gösteriyor.

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Bitfinex analistleri, durumu şöyle yorumluyor:

“Bu durum, altcoinlerin kendi döngülerini yaşarken Bitcoin’in makroekonomik verilere daha bağlı ve daha olgun bir risk varlığı haline geldiği yeni bir piyasa ortamının başladığını gösteriyor.”

Inter-Exchange Flow Pulse (IFP) Düşüş Sinyali Verdi

Bitcoin’in fiyatı son yedi günde nispeten durağan kalmış olsa da, yatırımcılar arasında gerçekleşen zararların bu boğa döngüsünde görülen en yüksek seviyelerden biri olduğu belirtildi. Böylece Bitcoin’de satış baskısının arttığını ve kısa vadede daha fazla düşüş olabileceğini söyleyebiliriz.

IFP göstergesi, 15 Şubat itibarıyla düşüş sinyali verdi. IFP, Bitcoin’in spot borsalar ile türev borsalar arasındaki hareketlerini takip ediyor. Bitcoin’in türev borsalarına aktığı dönemler yükseliş sinyali verirken, bu borsalardan spot borsalara doğru çıkışlar düşüş sinyali olarak kabul ediliyor.

Haziran 2024’ten bu yana ilk kez IFP göstergesi düşüş eğilimine girdi. Bu durum, piyasa duyarlılığının zayıfladığı ve ayı piyasasının başlangıcına işaret ediyor olabilir. Ancak, Bitfinex analistleri, IFP’nin hala 90 günlük hareketli ortalamasının üzerinde olduğunu belirterek bu sinyalin yanıltıcı olabileceğini de vurguladı.