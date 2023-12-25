Kripto para piyasasının benimsenmesi arttıkça ve ekosistem genişledikçe Bitcoin (BTC) fiyatı da yeni rekor seviyelere yükselmesi bekleniyor.

Kripto para piyasasında 2024 yılında boğa sezonunun başlayacağına dair beklentiler iyiden iyiye arttı. Bu kapsamda kripto para piyasasında gelecek yıl devasa yükselişlerin yaşanması bekleniyor. Kripto para yatırımcılarının ve kullanıcılarının sayısındaki büyüme de bu beklentileri destekliyor.

Bitfinex Alpha tarafından hazırlanan bir raporun son sayısına göre, 2024 yılında kripto para piyasasının toplam değerinin mevcut seviyesi olan 1,6 trilyon dolar ile 3,2 trilyon dolar arasında dalgalanması bekleniyor. Öte yandan rapor, kripto para yatırımcılarının ve kullanıcılarının sayısının ise 575 milyondan 850 ila 950 milyona yükseleceğini öngörüyor.

Kripto Para Piyasasında 2024 Yılı Beklentileri

Zincir üstü ölçümler, kripto piyasasının ayı sezonundan çıkarak boğa sezonuna başladığını gösteriyor. Her ne kadar Bitcoin 2021 yılında kaydettiği 69.000 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesi rekorundan %38 daha düşük bir seviyede işlem görse de lider kripto para birimi yıllık bazda %158 oranında değer kazandı. Bu süreçte altcoin’ler de Bitcoin’deki yükseliş trendine eşlik etti.

Bitfinex analistleri, bu boğa piyasasının kayda değer bir yükseliş potansiyeline sahip olduğuna inanıyor. Analistler, Bitcoin’in multi-trilyon dolarlık bir varlık sınıfına dönüşebileceğini tahmin ediyor. Bitfinex Alpha analistleri bu kapsamda 2024 yılına girmeye hazırlanırken takip edilmesi gereken bazı metrikleri yayınladı.

Raporda yer verilen metrikler arasında Bitcoin Korku ve Açzgözlülük Endeksi de yer alıyor. Bitfinex Alpha analistleri, Bitcoin fiyatının boğa sezonuyla birlikte yeni zirvelere ulaşmasıyla birlikte endeksin de uzun soluklu bir şekilde “aşırı açgözlülük” bölgesinde yer alacağını öngörüyor.

Bitcoin Madencileri 2024’teki Halving İçin Hazırlanıyor

Bitcoin’in (BTC) piyasa hakimiyeti, yıl boyunca kayda değer bir şekilde artış gösterdi. Kurumsal yatırımcıların varlığa ilgisi artmaya devam ettikçe Bitcoin’in 2024 yılının ilk altı ayına da damga vuracağı tahmin ediliyor. Bitcoin’in piyasa hakimiyetindeki büyüme, ABD’de spot Bitcoin ETF’lerinin onaylanacağına dair artan beklentilerle tetikleniyor.

Öte yandan Bitcoin’de 2024 yılının Nisan ile Mayıs ayları arasında blok ödülü yarılanması gerçekleşecek. Blom ödülü yarılanmasıyla blok başına üretilen BTC miktarı 6,25 BTC’den 3,125 BTC’ye gerileyecek. Bu da Bitcoin üretiminin yarı yarıya azalacağı anlamına geliyor.

Madenci borsa akışları da bu anlamda önemli göstergelerden biri. Zira madenciler Bitcoin’de fiyat artışı bekledikleri dönemlerde varlıklarını tutmaya devam ederken düşüş bekledikleri dönemlerde ise satış yapma eğilimi gösteriyor. Bitfinex Alpha analistlerine göre madenciler, blok ödülü yarılanması sonrasında BTC fiyatının yükseleceğini öngörüyorç Dolayısıyla madencilerin 2024 yılının büyük bir bölümünde BTC satışı yapması beklenmiyor.

Kripto Para Sahiplerinin Sayısı Artıyor

Kripto para piyasasının benimsenmesi arttıkça ve ekosistem genişledikçe Bitcoin (BTC) fiyatı da yeni rekor seviyelere yükselmesi bekleniyor. El Salvador, Arjantin ve İsviçre’nin en büyük şehri Lugano gibi ülkeler ve şehirleri Bitcoin’i benimsedikçe kripto para yatırımcılarının sayısının da giderek artması bekleniyor.

El Salvador ve Lugano, Bitcoin’i yasal ödeme aracı olarak kabul etti ve Bitcoin odaklı birkaç proje başlattı. Bununla birlikte Arjantin’de de dört nala giden enflasyon nedeniyle kripto paraların benimsenme oranı ger geçen gün artıyor. Bitfinex Alpha analistleri raporda konuyla ilgili olarak şu ifadelere yer verdi.

2024 yılı yaklaştıkça, Bitcoin işlemlerini destekleyecek altyapıyı güçlendirmeye odaklanmanın yoğunlaşacağına inanıyoruz. Özellikle geleneksel olarak resmi bankacılık sisteminden dışlanmış olanlar arasında Bitcoin eğiliminin ve bilincinin artması da buna dahil.