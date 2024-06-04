Bitfinex analistleri, kripto para piyasasında düzeltme sürecinin sona erdiğini ve yatırımcıların birikim sürecine başladığını gösteren zincir üstü veriler paylaştı.

Analistlere göre piyasanın yeniden birikim sürecine girmesi, Bitcoin ETF’lerindeki gelişmelerden ve borsaların rezervlerindeki düşüşten anlaşılıyor.

Bitfinex Alpha raporunun son sayısına göre yatırımcılar agresif bir şekilde BTC ve ETH biriktiriyor.

Konsolidasyon Süreci Sona Erdi

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), 14 Mart 2024 tarihinde 73.740 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bu gelişme sonrasında uzun vadeli yatırımcılar, kâr satışlarına başladı. Sonuç olarak piyasadaki Bitcoin arzı yükseldi ve BTC fiyatı 57.500 dolara kadar geriledi.

Nisan ayındaki birkaç haftalık konsolidasyon sürecinde spot Bitcoin ETF’leri 148 milyon dolarlık devasa sermaye çıkışları yaşadı. Analistler, bu çıkışların bir tür mikro-kapitülasyon dönemi olduğunu belirtti; ancak bu durum kısa sürede tersine döndü.

Bitcoin satışlarının azalmasıyla ABD’deki spot Bitcoin ETF’leri son iki haftada günlük ortalama 136 milyon dolarlık net girişle yeniden canlandı. Her ne kadar bu süreçte Grayscale’ın spot Bitcoin ETF’i GBTC’deki çıkışlar devam etse de genel anlamda Bitcoin ETF’leri 15 günlük pozitif sermaye girişi serisi kaydetti. Bu süreçte ETF’ler, günlük BTC üretiminin dört katından fazlasını satın aldı.

ile yeniden güçlü bir talep gördü. Grayscale’in GBTC’si önemli çıkışlar görmesine rağmen, fonlar 15 günlük bir giriş serisi ile Bitcoin madencilerinin günlük arzının dört katından fazlasını satın alıyor.

Borsalardaki BTC Rezervleri Azalıyor

Kripto yatırımcılarının yeniden birikim dönemine geçişi, yeni birikim adreslerindeki artış ve Bitcoin ile Ethereum’un ortalama işlem boyutlarında da görülüyor. Bitfinex Alpha analistleri konuyla ilgili olarak şu açıklamayı kaydetti:

Bitcoin ve Ethereum ağlarındaki birikim adreslerine baktığımızda, son aylara kıyasla her iki varlığın da fiyatlarında istikrar ve mütevazı büyümeye rağmen, son ayda yeni birikim adreslerinde belirgin bir artış olduğunu görüyoruz.

Bitfinex Alpha analistleri, kripto para piyasasının bir süredir yatay seyir izlemesine rağmen yatırımcıların piyasa hissiyatının iyileştiğine dikkat çekiyor. Ayrıca Bitcoin ve Ethereum ağlarındaki kaldıraç oranının istikrarı da dengeli bir piyasaya işaret ediyor.

Analistler borsalarda tutulan BTC rezervlerinde de azalma yaşandığını vurguluyor. Analitler, bu metriğin düşüş yaşamasını yükseliş işareti olarak yorumlanıyor.