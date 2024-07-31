Opsiyon piyasasında zımni dalgalanmanın düşmesi, BTC’nin de gerilemesine yol açabilir.

Bitcoin (BTC) pazartesi günü kısa bir süreliğine 70 bin doları geçtikten sonra yeniden 66 bin dolar bandına geriledi. Kripto para borsası Bitfinex’in analistleri, en büyük kripto paranın önümüzdeki günlerde daha fazla düşebileceğini düşünüyor.

Analistler, Bitfinex Alpha raporunda opsiyon piyasasında baskılanan zımni dalgalanmanın Bitcoin fiyatında düzeltmeye yol açabileceğini belirtti.

Bitcoin Opsiyon Piyasasının Durumu

Donald Trump’ın suikaste uğraması ve Joe Biden’ın başkanlık yarışından çekilmesi gibi olaylar, son haftalarda kripto para piyasasında dalgalanmayı artırdı. BTC opsiyon piyasasında zımni dalgalanma, son dört ayın en yüksek seviyesi olan yüzde 68,6’ya çıktı.

Trump hafta sonu Bitcoin 2024 konferansında konuşmadan önce zımni dalgalanma düştü. Bitfinex bu düşüşü yatırımcıların riski azaltarak konuşma öncesi pozisyonlarını kapatmalarına bağlıyor.

Konferansa doğru 64 bin dolara gerileyen BTC, ilerleyen günlerde yeniden 70 bin dolara çıkmayı başardı. Ancak 68 bin dolar ile 69 bin dolar arasında güçlü bir direnç ile karşılana Bitcoin, 30 Temmuz itibarıyla tekrar 66 bin dolar bandına geriledi.

BTC Ya Duracak Ya Düşecek

Bitcoin’in gerçekleşen dalgalanması konferans boyunca kısa süreli fırlama yaşadı. Fakat zımni dalgalanma düşmeye devam etti. Bitfinex, dalgalanma bu tür hareketlerin opsiyon piyasasında vade tarihleri öncesinde görüldüğüne dikkat çekti.

Cuma günü hem haftalık hem de aylık opsiyonların vade dolum günüydü. Alış opsiyonları ağırlıkta olmak üzere 61 bin BTC’lik pozisyonun vadesi doldu.

Bitfinex analistleri şöyle açıkladı:

İleriye bakacak olursak, piyasa konferanstan gelen haberleri sindirmeye devam edecek ve aylık opsiyonların vadesi dolum gününe göre kendini ayarlayacak. Zımni dalgalanmanın düşmeye devam etmesini bekliyoruz.

Zımni dalgalanmanın düşmesiyle, Bitcoin’in de ya yatay seyretmesi ya da 68-69 bin dolar bölgesinin altında düşmeyi sürdürmesi bekleniyor.