ETH’nin yükselişe geçmesiyle birlikte altcoin’ler yeniden canlanıyor.

Popüler kripto para borsası Bitfinex’in analistlerine göre ETH’nin son dönemdeki canlanması, kripto para piyasasında altcoin sezonunun başlangıcına işaret ediyor olabilir.

Bitfinex Alpha’nın bu haftaki sayısında, ETH’deki yükselişin, yatırımcıların altcoin’lere yönelik ilgisini yeniden canlandırabileceği belirtiliyor. Analistler, piyasa katımcıların odak noktasının Bitcoin’den altcoin’lere kaydığını belirtiyor.

Ethereum Neden Yükseliyor?

Ethereum (ETH) bugün 3.287 dolara yükselerek son 22 ayın en yüksek seviyesini belirledi. ETH grafiğinde ayrıca son 97 haftanın en yüksek haftalık kapanışı gerçekleşti.

Ethereum’daki yükseliş trendinin altında birçok önemli neden yatıyor. Bunlardan ilki SEC’in spot Ethereum ETF’lerini onaylayacağına dair artan beklentiler. İkinci sırada ise Ethereum ağında yaklaşan Dencun yükseltmesi yer alıyor. Diğer bir neden olarak EigenLayer gibi yeniden staking platformlarının tanıtımı ve katman-2 ölçeklendirme çözümlerindeki gelişmeler gösterilebilir.

Bitfinex Alpha analistleri, Ethereum’un Bitcoin karşısında son birkaç ayda sessiz kalmasının ardından bu nedenlerden ötürü yeniden canlanabileceğine inanıyor.

Kripto para borsalarından son dört ayda devasa miktarlarda ETH çekildi. Veriler, yılın başından bu yana 2,4 milyar dolar değerinde 800.000 ETH’nin borsaları terk ettiğini gösteriyor. Borsalardaki ETH arzında yaşanan bu keskin düşüş, Shapella yükseltmesinden bu yana kaydedilen en güçlü arz sıkışıklığına işaret ediyor. Analistler bu durumun ETH fiyatında yukarı yönlü bir baskı oluşturacağına ve olası bir altcoin sezonunu tetikleyebileceğine inanıyor.

Altcoin Rallisi Ne Zaman Başlayacak?

Kripto para yatırımcılarının en çok merak ettiği konulardan biri de altcoin’lerde boğa sezonunun ne zaman başlayacağı.

Yatırımcıların odak noktasının Bitcoin’den altcoin’lere kayacağına dair spekülasyonlar, BTC’nin piyasa hakimiyetinin ayı sezonunda %39’a geriledikten sonra toparlanarak %55’e ulaşmasının ardından başladı. Tarihsel veriler, Bitcoin’in piyasa hakimiyetindeki bu tür hareketliliklerin altcoin sezonundan önce gözlemlendiğini gösteriyor.

Bitfinex Alpha analistleri 2018 yılının Ocak ayı ile 2019 yılının üçüncü çeyreği arasında Bitcoin’in yaklaşık 600 gün boyunca yükseldiğini ve sonrasında sakinleşerek altcoin’lerin yükselmesine izin verdiğini belirtiyor.

Bitcoin’in piyasa hakimiyeti şu anda %51. seviyesinde. Bitcoin’in piyasa hakimiyetinin %50’nin altına gerilemesi, önümüzdeki aylarda bir altcoin sezonunun başlangıcını tetikleyebilir.

Bu süreçte Bitcoin ETF’lerine yönelik ilgi giderek artıyor. Veriler spot Bitcoin ETF’lerinin geride bıraktığımız hafta 600 milyon dolarlık net giriş yaşadığını gösteriyor.