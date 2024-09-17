Balinaların faaliyetleri BTC için ralli sinyali veriyor.

Eylül ayının yarısı geçti. Kripto para topluluğunda dikkatler şimdiden ekim ayına verildi. BTC ve diğer kripto paralar, ekim ayında tarihsel olarak güçlü bir performans gösteriyor.

İşte Bitcoin’in 2024 sonuna kadar yeniden yükseleceğini gösteren üç faktör.

Balina Faaliyetleri

CryptoQuant’ın yeni raporuna göre, balinaların faaliyetleri iki açıdan önem taşıyor. Son 155 gün içinde piyasaya giriş yapmış ve BTC biriktirmiş balinaların maliyet ortalaması 62.038 dolar ölçülüyor. Yani bu balina grubu yüzde 5’in altında gerçekleştirilmemiş zarara sahip.

Zincir üstü verilere göre aynı balina grubu, mevcut kurdan satış yapmayı reddediyor. Hatta tam aksine, Bitcoin’e olan uzun vadeli güvenlerini ortaya koyar şekilde BTC biriktirmeye devam ediyor.

Ekosisteme 155 günden önce giren balinalar ise 27.843 dolar ortalama maliyete sahip. Yani yatırdıkları miktar iki kattan fazla değerlendi. Ancak bu yatırımcı grubu da satış yapmaya yanaşmıyor.

Madenciler de Biriktiriyor

Bitcoin ağının kalbi ve ruhu olan madenciler, blockchain ağındaki blokları oluşturuyor ve güvenliği sağlıyor. Madenciler 2024 halving’in ardından günde 450 BTC kazanıyor. Büyük madencilik şirketleri, şimdiye kadar ciddi bir BTC birikimi yaptı. Bu birikim ile ne yaptıkları da BTC fiyatını sık sık etkiliyor.

Madenciler de son dönemde satış yapmayı tercih etmiyor. CryptoQuant’ın analizine göre madencilerin ortalama maliyeti 43.179 dolar civarında. Yani madenciler yüzde 40’a yakın kâr etmiş durumda.

Raporda şöyle belirtildi:

Kârlı durumda olsalar dahi topluca satış yaptıklarına dair bir gösterge yok. Yani birikimi sürdürebilir veya yavaş yavaş satabilirler.

Tüm bunlara ek olarak, borsalardaki BTC rezervi de azalma eğiliminde. Borsalarda tutulan BTC sayısının azalması, satış baskısının da azalacağı anlamına geliyor.

Faiz Oranları

Çoğu piyasa katılımcısı, Fed’in olası faiz indiriminin çoktan fiyatlandığını düşünüyor. Yine de tüm sektörü etkileme potansiyeli nedeniyle faiz indirimine de değinmek gerekli.

Fed Başkanı Jerome Powell, perşembe günü yapılacak toplantıda faiz indirme sözü vermişti. Piyasalar büyük oranda 25 baz puan indirim bekliyor.

Enflasyonu dizginlemek için yükseltilen faizler, kredi almayı pahalılaştırıyor ve piyasada dolaşan para miktarını azaltıyor. Dolayısıyla kripto paralar gibi riskli varlıklara yatırım için ayrılabilecek miktar da düşüyor.

Bu nedenle faizlerin indirilmesi ve piyasadaki paranın bollaşması, riskli varlıkların fiyatını pozitif etkiliyor.

Ekim ayı Bitcoin için tarihsel olarak güçlü geçen bir ay. BTC, ekim aylarında ortalam yüzde 22,9 değer kazanıyor. Tüm bu faktörlerin de ışığında, yine güçlü bir ekim ayı bizi bekliyor olabilir.