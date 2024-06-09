Bu yazımızda Bitcoin’in yıllara göre fiyatı ve değişimine yakından bakacağız. Bitcoin, geleneksel finans sisteminde yıkıcı bir etki yaratarak kendini kanıtladı. Yıllar içerisinde binlerce katlık astronomik yükselişler yaşayan Bitcoin, tüm dünyada dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Bitcoin Fiyatını Etkileyen Faktörler

Bitcoin’in değerini etkileyen bazı faktörler şunlardır:

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Arz ve Talep

Bitcoin’in arzı, 21 milyon BTC ile sınırlıdır. Bu nedenle, talepteki dalgalanmalar fiyat volatilitesine neden olabilir. Yatırımcı ilgisi, benimseme oranları ve makroekonomik koşullar talebi etkilerken, madencilik zorluk ayarlamaları yeni arzın piyasaya giriş hızını etkiler.

Diğer Kripto Paralarla Rekabet

Bitcoin, birçok alternatif kripto para biriminden gelen rekabetle karşı karşıyadır. Farklı özellikler ve kullanım durumları sunan yeni blockchain projelerinin ortaya çıkışı, yatırımcı ilgisini ve sermayesini Bitcoin’den uzaklaştırabilir.

Blok Ödülü Yarılanmaları (Halving)

Bitcoin’in arzı, yaklaşık her dört yılda bir halving olaylarıyla azaltılır. Bu olaylar, arz büyümesini azaltma beklentisi ve artan kıtlık nedeniyle fiyat rallilerine neden olmuştur.

Yeni Bitcoin Menkul Kıymetlerinin Tanıtılması

Bitcoin ile ilgili borsa yatırım fonları (ETF’ler), vadeli işlemler ve kurumsal saklama çözümleri gibi yeni yatırım araçlarının ve finansal ürünlerin tanıtılması, fiyat dinamiklerini etkileyebilir. Bu ürünler, geleneksel yatırımcıların Bitcoin’e dolaylı yoldan maruz kalmalarını sağlar.

Bitcoin’in Yıllara Göre Fiyatı (2009-2024)

Bitcoin, zamanla bir değişim aracı olarak geniş kabul görmüştür, ancak yolculuğu iniş ve çıkışlarla doludur. İşte Bitcoin’in yıllar içindeki fiyatı:

2024 Yılı Haziran Ayı İtibarıyla Güncel Bitcoin Fiyatı: 69.568 dolar

Yıllar En Yüksek (ABD Doları) En Düşük (ABD Doları) 2009 Bitcoin fiyatı: $0.0041 $0.0041 2010 Bitcoin fiyatı: $0.40 $0.00 2011 Bitcoin fiyatı: $32 $0.29 2012 Bitcoin fiyatı: $16 $4 2013 Bitcoin fiyatı: $1,163 $13 2014 Bitcoin fiyatı: $1,013 $310 2015 Bitcoin fiyatı: $465 $172 2016 Bitcoin fiyatı: $981 $351 2017 Bitcoin fiyatı: $19,892 $784 2018 Bitcoin fiyatı:: $18,343 $3,217 2019 Bitcoin fiyatı: $13,017 $3,401 2020 Bitcoin fiyatı: $29,096 $3,850 2021 Bitcoin fiyatı: $68,789 $29,796 2022 Bitcoin fiyatı: $47,835 $18,490 2023 Bitcoin fiyatı: $42,500 $16,000 2024 Bitcoin fiyatı: $73,750 $39,800 2009’da Bitcoin’in değeri neredeyse yok gibiydi. İlk işlemler, gayri resm i bir değerlemeyi oluşturdu.

i bir değerlemeyi oluşturdu. 2010’da Bitcoin’in ilk piyasa fiyatı kaydedildi ve Bitcoin yaklaşık 0,003 dolar olarak değerlendi.

dolar olarak değerlendi. 2011 yılında, fiyat 1 doları aştı ancak yıl ortasında 0,30 dolara düştü ve yıl sonunda 31 dolara ulaştı.

doları aştı ancak yıl ortasında dolara düştü ve yıl sonunda dolara ulaştı. 2012-2013 yılları arasında sürekli bir yükseliş gözlemlendi ve Bitcoin 2013 yılının Kasım ayında 1.000 doları aştı.

doları aştı. 2014 yılında Bitcoin fiyatı çeşitli faktörler nedeniyle 300 dolara geriledi ve ayı sezonu başladı.

dolara geriledi ve ayı sezonu başladı. 2015 yılında, Bitcoin fiyatı 200 dolar ile 500 dolar aralığında işlem gördü.

dolar ile dolar aralığında işlem gördü. Bitcoin 2016 yılına yaklaşık 430 dolar seviyesinde başladı ve yıl sonunda yaklaşık 970 dolara yükseldi.

dolar seviyesinde başladı ve yıl sonunda yaklaşık dolara yükseldi. 2017 yılı, Bitcoin’in fiyatının 970 dolardan neredeyse 20.000 dolara yükseldiği olağanüstü bir yıl oldu.

dolardan neredeyse dolara yükseldiği olağanüstü bir yıl oldu. 2018 yılında kripto para piyasası sert bir fiyat düzeltmesine gitti ve BTC fiyatı 3.200 dolara kadar geriledi.

dolara kadar geriledi. 2019 yılında kripto para piyasası yeniden toparlanmaya başladı ve yıl sonunda Bitcoin’in fiyatı yaklaşık 7.200 dolara yükseldi.

dolara yükseldi. 2020 yılında, COVID-19 pandemisine rağmen Bitcoin’in fiyatı 5.000 dolar ile 10.000 dolar aralığında işlem gördü. Bitcoin 2020 yılını 29.000 dolar bandında kapattı.

dolar ile dolar aralığında işlem gördü. Bitcoin 2020 yılını dolar bandında kapattı. 2021 yılında, Bitcoin fiyatı 29.000 dolardan 60.000 doların üzerine yükseldi. BTC 2021 yılını 46.000 dolar seviyesinde kapattı. 2022 yılında düzenlemeler ve çevresel kaygılar nedeniyle Bitcoin fiyatı 30.000 dolar ile 50.000 dolar aralığında işlem gördü. Bitcoin fiyatı 2022 yılını 45.000 dolar bandında kapattı.

dolar ile dolar aralığında işlem gördü. Bitcoin fiyatı 2022 yılını dolar bandında kapattı. 2023 yılında, Bitcoin 40.000 dolar ile 60.000 dolar arasında dalgalandı ve yılı yaklaşık 55.000 dolar seviyesinde kapattı.

dolar ile dolar arasında dalgalandı ve yılı yaklaşık dolar seviyesinde kapattı. 2024 yılında, Bitcoin fiyatı Spot ETF’lerin onaylanmasıyla birlikte fiyat hızla yükseldi ve Mart ayında 73.740 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini belirledi. Bitcoin Fiyatını Etkileyen Önemli Tarihi Olaylar Bitcoin’in fiyatını etkileyen bazı önemli olaylar şunlardır: Genesis Bloğu Oluşturulması (2009): Bitcoin’in yolculuğu, 3 Ocak 2009’da Genesis bloğunun çıkarılmasıyla başladı.

Bitcoin’in yolculuğu, 3 Ocak 2009’da Genesis bloğunun çıkarılmasıyla başladı. Bitcoin’le İlk Gerçek Dünya İşlemi Gerçekleştirildi (2010): 2010 yılının Mayıs ayında Laszlo Hanyecz, iki pizza almak için 10.000 BTC ödedi.

2010 yılının Mayıs ayında Laszlo Hanyecz, iki pizza almak için 10.000 BTC ödedi. Mt. Gox Hack’i (2011): 2011 yılının Haziran ayında Mt. Gox borsası hacklendi ve yaklaşık 850.000 Bitcoin çalındı.

2011 yılının Haziran ayında Mt. Gox borsası hacklendi ve yaklaşık 850.000 Bitcoin çalındı. Silk Road’un Kapatılması (2013): 2013 yılının Eylül ayında FBI, Silk Road’u kapattı.

2013 yılının Eylül ayında FBI, Silk Road’u kapattı. İlk Boğa Koşusu (2013): 2013 sonunda Bitcoin 1.000 doların üzerine çıktı.

2013 sonunda Bitcoin 1.000 doların üzerine çıktı. Çin’in Bitcoin Borsalarını Yasaklaması (2017): 2017 yılının Eylül ayında Çin, kripto borsalarını yasakladı.

2017 yılının Eylül ayında Çin, kripto borsalarını yasakladı. Kurumsal Benimseme ve Boğa Koşusu (2020-2021): 2020’nin sonlarından 2021’e kadar Bitcoin 60,000 doların üzerine çıktı.

2020’nin sonlarından 2021’e kadar Bitcoin 60,000 doların üzerine çıktı. Tesla’nın Bitcoin Yatırımı (2021): 2021 yılının Şubat ayında Tesla, 1.5 milyar dolar değerinde Bitcoin satın aldığını açıkladı.

2021 yılının Şubat ayında Tesla, 1.5 milyar dolar değerinde Bitcoin satın aldığını açıkladı. Bitcoin ETF’nin Başlatılması (2024): 2024’te Bitcoin ETF’lerinin başlatılması, ana akım kripto benimsenmesinde bir dönüm noktası oldu. Bitcoin’in yıllara göre fiyatı, kripto para piyasasının dinamik doğasını ve çeşitli faktörlerin değerini nasıl etkilediğini anlamak için önemli bir referans sağlar. Gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etmek zor olsa da, geçmiş veriler bize değerli bilgiler sunar. Sonuç Bitcoin’in yıllara göre fiyatı büyük fiyat dalgalanmaları yaşamıştır. 2009’da Bitcoin ilk çıktığında değeri neredeyse sıfırdı. 2010 yılına geldiğimizde, 1 Bitcoin’in fiyatı sadece birkaç cent idi ve bu dönemde Bitcoin fiyatı TL cinsinden neredeyse önemsizdi. 2011 yılında Bitcoin’in değeri ilk kez 1 doları aştı. 2012’de bir Bitcoin’in fiyatı yaklaşık 12 dolar civarındaydı ve bu yıl Bitcoin’in daha geniş kitlelerce benimsenmeye başlamasının ilk işaretlerini verdi. 2013 yılına geldiğimizde Bitcoin’in fiyatı önemli ölçüde artarak 1,000 dolar seviyesini aştı. 2017 yılına gelindiğinde ise Bitcoin, rekor seviyelere ulaşarak yaklaşık 20,000 dolara kadar yükseldi. 2020 yılında, COVID-19 pandemisi sırasında, Bitcoin’in fiyatı önemli dalgalanmalar yaşadı ve yıl sonunda yaklaşık 29,000 dolar seviyelerine ulaştı. Bitcoin yıllara göre fiyatı incelendiğinde, kripto para biriminin hem büyük yükselişler hem de düşüşler yaşadığı görülmektedir. Bitcoin’in ilk çıktığında fiyatı neredeyse sıfırdı, ancak zamanla büyük bir yatırım aracı haline gelmiştir.