İşte önümüzdeki aylarda BTC fiyatını rekora taşıyabilecek faktörler.

Bitcoin için 2024’ün ilk yarısı başarılıdan da öte geçti. Mart ayında fiyat rekoru kıran BTC, 73.500 dolara yükseldi. Bitcoin, güncel işlem fiyatı olan 66 bin dolar bandında dahi son bir yılda yüzde 120 civarı değer kazanmış durumda.

Peki Bitcoin fiyatı yıl sonuna kadar tekrar rekor kırabilir mi? Bazı temel faktörler ve ilerleyen dönemde gerçekleşecek olaylar, bunun mümkün olduğunu söylüyor.

ABD Başkanlık Seçimleri

Kasım ayında yapılacak seçim, Bitcoin fiyatında dalgalanmayı artırabilir. Başkanlık yarışı Demokrat aday Joe Biden ve Cumhuriyetçi aday Donald Trump arasında geçecek.

Trump, kripto dostu seçmenlerin tercihi konumunda ve sektörün gelişmesine izin vereceğinin sözünü veriyor. Cumhuriyetçi aday, ABD’nin Bitcoin madenciliği çalışmalarını destekleyeceğini söylerken, merkez bankası dijital para birimi (CBDC) basılmasına ise karşı duruyor.

Güncel anketlere göre Trump, oyların yüzde 42,3’ünü alabilir. Biden’ın ise yüzde 40,3’te kalacağı tahmin ediliyor.

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Trump’ın uğradığı başarısız suikast girişimi de önemli. Donald Trump, 13 Temmuz’da Pennsylvania’da düzenlenen miting sırasında 20 yaşında biri tarafından vuruldu. Kafasını tesadüfen çevirmesi sayesinde yalnızca kulağından yaralanan Trump, saldırıyı hafif yaralanma ile atlattı. BTC ve diğer kripto paralar, Trump’ın hayatta kalmasına pozitif tepki verdi. Tüm kripto paraların piyasa değeri, kısa süreliğine 2,5 trilyon doların üzerine kadar çıktı.

Başkanlık seçiminin sonucunun Bitcoin fiyatını nasıl etkileyeceğini gözlemlemek ilginç olacka.

Fed Politikaları

ABD Merkez Bankası (Fed), pandemi sonrası dünyayı şok eden, sert bir daralma politikası izledi. Faiz oranları artmaya başladı ve mevcut oran olan yüzde 5,5’e kadar yükseltildi.

Önceden Fed’in faiz indirimi için enflasyon yüzde 2’ye düşene kadar bekleyeceği düşünülüyordu. Ancak Fed Başkanı Jerome Powell, indirimin beklenenden erken gelebileceğini söyledi.

“Enflasyon yüzde 2’ye düşene kadar beklerseniz, muhtemelen fazla beklemiş olacaksınız. Çünkü izlediğiniz daralma politikası veya daralma düzeyinizin etkileri hala enflasyonu yüzde 2’nin altına düşürmeye yeterli olacak.”

Fed’in bir sonraki FOMC toplantıları 31 Temmuz ve 18 Eylül’de gerçekleştirilecek. İkinci toplantıdan sonra faiz indirimi olası gözüküyor.

Faiz indirimi kredi almayı daha ucuz hale getirerek, BTC gibi riskli varlık fiyatlarına ilgiyi artırabilir. Piyasaya girecek taze sermaye, fiyatı yukarı taşıyabilir.

Halving

Nisan ayında gerçekleşen halving, her dört yılda bir aktive olarak blok ödülünü yarı yarıya azaltıyor.

Halving tarihsel olarak Bitcoin ve kripto paralar için boğa piyasasının tetikleyicisi oldu. Bitcoin, halving sonrası henüz fiyat rekoru kırmadı. Analistler rekorun genellikle halving’dn bir yıl sonra geldiğine dikkat çekiyor. Yani BTC fiyat rekoru yolunda ilerliyor olabilir.