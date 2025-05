Kripto para piyasasında olumlu beklentiler artsa da, Bitcoin’in 2025 yılı bitmeden yeni bir zirve görmesini engelleyebilecek bazı riskler öne çıkıyor.

Ekonomist ve araştırmacı Timothy Peterson, BTC’nin önümüzdeki 3 ay içinde 135.000 dolara ulaşabileceği yönündeki öngörüsüne karşın, bu hedefe giden yolda dikkat edilmesi gereken üç ana engeli değerlendirdi.

Amerika’daki tüketici ve yatırımcı güveni zayıf seyrediyor. Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi kötüleşmeye devam ederken, AAII yatırımcı anketinde katılımcıların yalnızca yüzde 20’si iyimser, yüzde 60’ı ise karamsar. NAAIM Hisse Senedi Pozisyon Endeksi ise portföylerdeki hisse oranının yüzde 60 seviyelerinde olduğunu gösteriyor. Bu oran, boğa piyasalarında gözlemlenen yüzde 80 seviyesinin oldukça altında konumlanıyor.

Piyasa, Fed’in 2025’in kalan döneminde üç faiz indirimi yapacağı beklentisini fiyatladı. Söz konusu beklenti, risk iştahını artırarak Bitcoin fiyatını destekledi. Ancak Fed bu adımı atmazsa, piyasa anlatısı değişebilir ve yükseliş ivmesi zayıflayabilir.

Peterson ise, “Bitcoin likiditeye ve risk iştahına bağlı hareket ediyor. Faiz indirimi gelmezse momentum kaybolabilir, hatta geri çekilme yaşanabilir” değerlendirmesinde bulundu. Öte yandan Fed’in 7 Mayıs’taki toplantısında faiz oranlarını sabit tutması bekleniyor.

Three things that could prevent a new Bitcoin ATH.

Thing 1: Continued poor or declining sentiment. UMich consumer sentiment survey is bad trending worse; AAII investor sentiment is 20% bullish, 60% bearish, a huge gap, and also trending worse. NAAIM Equity Exposure index is a… https://t.co/T3jdA3khyn pic.twitter.com/AOVOra1jBb

— Timothy Peterson (@nsquaredvalue) May 3, 2025