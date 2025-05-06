Kripto para piyasasında olumlu beklentiler artsa da, Bitcoin’in 2025 yılı bitmeden yeni bir zirve görmesini engelleyebilecek bazı riskler öne çıkıyor.

Ekonomist ve araştırmacı Timothy Peterson, BTC’nin önümüzdeki 3 ay içinde 135.000 dolara ulaşabileceği yönündeki öngörüsüne karşın, bu hedefe giden yolda dikkat edilmesi gereken üç ana engeli değerlendirdi.

1. Olumsuz Piyasa Psikolojisi

Amerika’daki tüketici ve yatırımcı güveni zayıf seyrediyor. Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi kötüleşmeye devam ederken, AAII yatırımcı anketinde katılımcıların yalnızca yüzde 20’si iyimser, yüzde 60’ı ise karamsar. NAAIM Hisse Senedi Pozisyon Endeksi ise portföylerdeki hisse oranının yüzde 60 seviyelerinde olduğunu gösteriyor. Bu oran, boğa piyasalarında gözlemlenen yüzde 80 seviyesinin oldukça altında konumlanıyor.

2. Fed’in Faiz Kararları

Piyasa, Fed’in 2025’in kalan döneminde üç faiz indirimi yapacağı beklentisini fiyatladı. Söz konusu beklenti, risk iştahını artırarak Bitcoin fiyatını destekledi. Ancak Fed bu adımı atmazsa, piyasa anlatısı değişebilir ve yükseliş ivmesi zayıflayabilir.

Peterson ise, “Bitcoin likiditeye ve risk iştahına bağlı hareket ediyor. Faiz indirimi gelmezse momentum kaybolabilir, hatta geri çekilme yaşanabilir” değerlendirmesinde bulundu. Öte yandan Fed’in 7 Mayıs’taki toplantısında faiz oranlarını sabit tutması bekleniyor.

Three things that could prevent a new Bitcoin ATH. Thing 1: Continued poor or declining sentiment. UMich consumer sentiment survey is bad trending worse; AAII investor sentiment is 20% bullish, 60% bearish, a huge gap, and also trending worse. NAAIM Equity Exposure index is a… https://t.co/T3jdA3khyn pic.twitter.com/AOVOra1jBb — Timothy Peterson (@nsquaredvalue) May 3, 2025

3. Beklenmeyen Küresel Riskler

Makro ölçekte yaşanabilecek öngörülemeyen olaylar da piyasalar üzerinde ciddi etkiler yaratabilir. Nükleer kazalar, altyapıya yönelik büyük çaplı terör saldırıları, finans sistemlerini hedef alan siber saldırılar, yeni bir pandemi veya yıkıcı doğal afetler gibi olaylar, finansal piyasaları ani şekilde sarsabilir.

Peterson’a göre, bu tarz gelişmeler Bitcoin’in “yüksek beta” özelliğini ortaya çıkararak panik satışlarını ve anlatı çöküşlerini tetikleyebilir.

BTC Fiyatı Yatay Seyrediyor

Tüm bu risklere rağmen, Bitcoin son iki haftadır yatay bir fiyat aralığında işlem görüyor. Hafta başında geç saatlerde 93.750 doların altına sarkan BTC, salı sabahı Asya piyasasında 95.000 doları yeniden test etti. Haberin yazıldığı sırada ise fiyat 94.380 dolar seviyesindeydi.